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«Чудом удалось избежать трагедии». Посмотрите, как девочка выбежала за собакой на проспект

29.03.2021 13:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Опасная ситуация на проспекте Победителей попала в объектив видеорегистратора читателя AUTO.TUT.BY. Девочка выбежала на дорогу за собакой прямо под колеса автомобилей.

— Чудом удалось избежать трагедии, когда проезжали около стелы. К счастью, я ехал не очень быстро и смог достаточно спокойно остановиться, чего не скажешь о других водителях. Моей дочке 10 лет и у нас похожего размера бивер-йоркширский терьер, поэтому вся эта ситуация воспринимается очень остро. Хочется, чтобы родители обратили внимание на эту ситуацию и в очередной раз поговорили с детьми о безопасном поведении на дороге, — рассказал читатель.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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Опасная ситуация на проспекте Победителей попала в объектив видеорегистратора читателя AUTO.TUT.BY.
 
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