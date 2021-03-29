«Чудом удалось избежать трагедии». Посмотрите, как девочка выбежала за собакой на проспект

Источник материала: Tut.by

Опасная ситуация на проспекте Победителей попала в объектив видеорегистратора читателя AUTO.TUT.BY. Девочка выбежала на дорогу за собакой прямо под колеса автомобилей.

— Чудом удалось избежать трагедии, когда проезжали около стелы. К счастью, я ехал не очень быстро и смог достаточно спокойно остановиться, чего не скажешь о других водителях. Моей дочке 10 лет и у нас похожего размера бивер-йоркширский терьер, поэтому вся эта ситуация воспринимается очень остро. Хочется, чтобы родители обратили внимание на эту ситуацию и в очередной раз поговорили с детьми о безопасном поведении на дороге, — рассказал читатель.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .