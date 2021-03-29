Чуть не спился до смерти после развода с Орбакайте и нашел счастье с белоруской. Факты о Преснякове

Источник материала: Tut.by

У него — рожденного в максимально музыкальной семье — с детства не было ни единого шанса, чтобы стать инженером или доктором. Даже то имя, которое он носил, было знаменитым и хорошо известным всем поклонникам эстрады тех лет. Сломаться под таким давлением или же стать ведомой посредственностью было проще простого.

Но Владимир Пресняков-младший сумел доказать всем, что не только достоин носить свое прославленное имя, но и по праву занимает место среди прочих музыкальных знаменитостей. А сегодня самому большому знатоку стюардесс исполняется 53 года.

Он появился на свет всего через несколько дней после бурного отмечания очередного дня рождения отца — Владимира Преснякова-старшего — популярного эстрадного и джазового фестиваля. Мама — Елена Преснякова — также солировала в коллективе супруга.

Жили небогато — в небольшой квартирке маминых родственников вместе с многочисленными домочадцами. Шумный малыш доставлял немало хлопот всем обитателям жилища.

— Маленький Вовка очень любил петь песни Юрия Антонова, крутил их до дыр на катушечном магнитофоне. А голос яркий, звонкий! Крохой с азартом отбивал ритм ложками по столу, потом приспособился лупить ими по батарее. Ему очень нравился этот звук — бр-р-р-р! Затем сын перешел на… кастрюли. Привяжет крышку от кастрюли к торчащему в дверце шкафа ключу и барабанит по ней ложками. А когда Петрович (Пресняков-старший — Прим.ред.) принес ему с работы настоящие палочки, вообще покоя не стало. Нам повезло еще, что за стенкой жили глухая бабуля с немой дочкой. Одна не слышит, а другая не может ничего сказать. Только при встрече дочка все время на свои уши показывала и укоризненно качала головой… — вспоминала Елена Преснякова.

Юное музыкальное дарование частенько отправлялось с родителями на гастроли:

— Я дружил с музыкантами ансамбля, в котором играли отец и мать. По сути, у меня почти нет настоящих друзей детства. Точнее, мне их заменили взрослые…

Отсутствие друзей-ровесников с лихвой компенсировала возможность заниматься творчеством под присмотром лучших музыкантов того времени: сочинять песни и заниматься вокалом. Свою первую композицию он написал в 11-лет, в 15 — дебютировал как певец в ресторанном варьете Лаймы Вайкуле. Его характерный фальцет вызвал овации у публики.

Владимиру было всего в 18 лет, когда в прокат вышел фильм «Выше радуги», в котором он спел за главного героя — Алика Радугу, сыгранного Дмитрием Марьяновым. И после этого — проснулся знаменитым: композиции «Спит придорожная трава» и «Зурбаган» распевали все без исключения молодые люди страны.

Год оказался счастливым и для личной жизни артиста: он познакомился и влюбился, как ему казалось, на всю жизнь. Избранницей юноши стала дочка хорошей приятельницы его родителей. Приятельницу звали Алла Пугачева, а дочку — Кристина Орбакайте. Совсем скоро молодые люди съехались и стали жить вместе. Кристине едва исполнилось 16 лет!

Но родители одобрили их союз. К слову, кроме их одобрения, молодые не попросили больше ничего: старались сами зарабатывать, чтобы оплачивать свои расходы. А трат было немало: совсем скоро на свет появился их сын — маленький Никита Владимирович.

Отношения продлились 10 лет, и на это время выпали самые звездные годы Владимира Преснякова-младшего. Знаменитая «Стюардесса по имени Жанна» была написана как раз в этот период — в 1992 году. Кстати, стюардесса Жанна — это реальный человек. Во время одного из полетов на гастроли Владимиру пришла на ум строчка: «Стюардесса по имени Жанна обожаема и желанна». Илья Резник «докрутил текст» и трек стал мега-хитом.

В 1995-м Пресняков-младший настолько популярен, что в состоянии собрать аншлаг в СК «Олимпийском» — в то время самого большого крытого стадиона Европы — на 35 тысяч человек. Его концертная программа «Замок из дождя» была признана лучшим шоу года. Зато в личной жизни все трещало по швам. Их десятилетним отношениям с Кристиной пришел конец. Несмотря на максимально цивилизованное расставание, рана в сердце мужчины была очень глубока.

— Я помню из этих отношений только хорошее. Это была настоящая любовь. Но в юности собственная гордость, принципы оказываются важнее сохранения отношений. Когда Кристина решила заняться своей карьерой, я не смог с этим смириться. После расставания я не то что не хотел жить — я нарывался на все неприятное. Если проезжал мимо заправки и видел разборки, обязательно останавливал машину и шел туда… Я каждый раз просил прощения у Бога — о пощаде за то время, потому что неправильное было время, но тем не менее у меня ушли все страхи.

Следующие несколько лет артист проведет, заливая печаль алкоголем. Даже стремительно спадающая популярность нисколько не насторожила и не огорчила Преснякова-младшего. Не стало стадионов, пропали хиты, но ко всему этому он относился философски. Продолжал заниматься музыкой и участвовать в тв-проектах.

— Я благодарю Бога, друзей и, конечно, родных людей, отца и маму, высшие силы, которые не дали мне спуститься и умереть в этой ерунде. Нельзя этим гордиться ни в коем случае.

Встряхнуться и взглянуть на мир несколько по-новому его заставила новая любовь и официальный на это раз брак с дизайнером Леной Ленской. Но спустя всего несколько лет после похода в ЗАГС, Владимир Пресняков-младший знакомится с юной выпускницей «Фабрики звезд» — могилевчанкой Натальей Подольской. И эта встреча полностью перевернула всю его жизнь.

— Прошел, по-моему, день без нее, и мне стало тяжело дышать. Было такое ощущение, что вырубили все леса, высушили все океаны, и все, что давало кислород, вдруг закончилось. Это было впервые в моей жизни.

Она ответила взаимностью на его чувства, но буквально через месяц прогнала его прочь. Наталья узнала, что артист состоит в официальном браке и быть разлучницей не желала.

— Я очень сильно испугалась, потому что для меня роль разлучницы была невозможна. Это была самая сильная душевная боль в моей жизни. У меня было ощущение, что я отрезала себе руку. Мне было тяжело вставать с кровати, меня кормили мои подруги и сестра. Я все время плакала, это было очень тяжело. Я все время думала о Володе. А потом наступило Рождество, какая-то рождественская передача, и Вова там был такой красавец. Я решила: «Позвоню, поздравлю с Рождеством». Мы встретились и уже не расставались.

Музыкант развелся, чтобы спустя 5 лет проверки чувств и жизни под одной крышей, жениться на Наталье. Еще спустя 5 лет родился их первенец — Артем, еще через 5 — младший братик Артема — Ваня.

— Я не хотел жениться, потому что не верил в брак, у меня были свои представления об этом, не очень хороший опыт. И священник мне сказал простые слова: «Ты понимаешь, что поступаешь как трус? Чуть что — ты ее сможешь бросить, и ничего тебе за это не будет. Никакой ответственности». Меня этот разговор как следует встряхнул. Я никогда в жизни не был трусом.

Помимо счастливого семейного союза, Подольская-Пресняков-младший создали отличный творческий тандем. Они постоянно устраивают парные концерты, у них немало записанных дуэтов и общих гастролей.

И да, к слову, у артиста снова появились хиты, которые могли бы поспорить со «стюардессой». Например, записанная на пару с Леонидом Агутиным песня «Аэропорты» или «Слушая тишину». Артист уже не собирает стадионы, но восьмитысячный Crocus City Hall ему вполне под силу. Хотя это, как он сам признается, совсем не главное:

— Главное, хочу, чтобы все мои близкие на тот момент просто были живы и здоровы. Главное, верить в себя, в лучшее и не опускать руки.