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Ми-ми-ми. Посмотрите, как колибри пьют нектар из миниатюрной кормушки
Источник материала: Tut.by
Понедельник, а вы уже устали на работе? Предлагаем немного отвлечься. Тем более что мы нашли умиротворяющее видео, на которое можно смотреть вечно. Автор ролика кормит колибри (самых маленьких птичек в мире) с руки: пернатые подлетают к миниатюрной кормушке на его ладони и пьют нектар.
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Птички явно были голодны.
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