Лукашенко посмеялся над BYPOL

Спокойной жизни в Беларуси уже не будет, заявил Александр Лукашенко 29 марта на совещании по состоянию общественно-политической обстановки в стране.





В совещании приняли участие глава Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, генеральный прокурор Андрей Швед, глава МВД Иван Кубраков, глава Министерства обороны Виктор Хренин и руководитель Комитета Госбезопасности Иван Тертель. Лукашенко заявил, что хочет обсудить с ними дальнейшие действия по обеспечению внутренней и внешней безопасности, исходя из меняющейся обстановки.

«Я уже не единожды говорил о том, что спокойной жизни у нас не будет. Она может быть спокойной, может быть более острая ситуация, но абсолютного покоя в стране никогда не будет. Потому что уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить здесь обстановку», — цитирует Лукашенко его пресс-службъ.

По его словам, за границей «поменялись режиссеры» и некоторые телеграм-каналы, «которые раньше водили по Минску протестунов, от этого отказались». «Появились более радикальные, типа BYPOL, где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих. Трудно их, конечно, назвать военнослужащими. Вы видите эти призывы к радикализации», — добавил он.

Лукашенко поблагодарил сотрудников главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, которые, по его словам, раскрыли очередное преступление террористической направленности. «Надо всех ребят, которые участвовали в этой операции, представить к государственным наградам. Они это заслужили, защитили огромное количество людей, которые могли пострадать, — заявил Лукашенко.

26 марта пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале сообщила, что ночью в Печах — военном городке около Борисова (Минская область) оперативники ГУБОПиК при поддержке СОБР задержали 35-летнего жителя Пинского района (Брестская область), который «намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один — в Минске». «Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства», — написала Чемоданова.

В видеокомментарии заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что мужчина поддерживал тесную связь с инициативой BYPOL, и «подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOL».

24 марта инициатива BYPOL сообщила, что получила информацию о планах спецслужб устроить теракт в День Воли. «По информации наших источников, авторитет и степень доверия к которым не вызывает никаких сомнений, 25 марта в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации силами Комитета государственной безопасности готовится совершение террористического акта в одном из зданий органов внутренних дел, — говорилось в сообщении. — Достоверность такого сценария, помимо полученной нами информации, подтверждается логикой последних шагов режима: сделанного 11.03.2021 заявления о готовности вести войну внутри страны; направление 12.03.2021 главой МВД секретного запроса в адрес министра обороны о привлечении вооруженных сил к охране общественного порядка на 25-е число; и, наконец, выдвинутые Лукашенко при посещении 21.03.2021 мемориального комплекса «Хатынь» обвинения в адрес сторонников национального символа Беларуси — бело-красно-белого флага».

BYPOL объединяет бывших сотрудников правоохранительных органов Беларуси.