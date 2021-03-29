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Лукашенко на совещании: «разберемся жестко», «до трех считать не будем»

29.03.2021 14:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Власти Беларуси не должны допустить, чтобы «народ боялся выйти на улицы», заявил Александр Лукашенко 29 марта на совещании по общественно-политической обстановке в стране.

Лукашенко на совещании: «разберемся жестко», «до трех считать не будем»

В совещании принимали участие глава Администрации президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, генеральный прокурор Андрей Швед, глава МВД Иван Кубраков, министр обороны Виктор Хренин, руководитель КГБ Иван Тертель и председатель Совета Республики и уполномоченная по Минску Наталья Кочанова.

«То, что у нас идет переформатирование действий протестунов и беглых, мы это видим. Должен просто сказать, что мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы. Этого допустить мы не можем и не имеем права. И это характерно прежде всего для города-героя Минска», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он поручил Наталье Кочановой «смотреть за порядком»: «Надо каждый день работать, как это вы делали на протяжении зимы. Поэтому есть и результат».

«Люди у нас не идиоты. Они же прекрасно видят, что кто-то, как они говорят, бабки косит за границей. Ясно, кто сидит на этих потоках. И люди не хотят быть, как они говорят: что вы нас на вилы бросаете, а сами там эти деньги по карманам раскладываете? Они чувствуют, что их просто подставляют, и мы это видим внутри страны», — заявил Лукашенко.

Он поручил «работать жестко с теми, кто берется за оружие, кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или огнетушителях произвести эти взрывы».

«С этими мы разговаривать не будем. И считать до трех тоже не будем. Но основная-то масса людей, с которыми надо разговаривать. Поймут они нас или нет, услышат или нет — это их дело. Но с людьми надо разговаривать».

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Власти Беларуси не должны допустить, чтобы «народ боялся выйти на улицы», заявил Александр Лукашенко 29 марта на совещании по общественно-политической обстановке в...
 
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