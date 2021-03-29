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Буффон уйдет из "Ювентуса" и может завершить карьеру уже летом

29.03.2021 14:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может завершить карьеру.

43-летний вратарь по окончании сезона покинет «Ювентус», он хочет получать больше игрового времени, но согласен на статус второго вратаря. При этом Буффон намерен перейти в клуб с амбициями.

Если же у итальянца не будет достойных предложений, скорее всего, летом он завершит игровую карьеру.
 
 
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может завершить карьеру.
 
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