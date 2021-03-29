43-летний вратарь по окончании сезона покинет «Ювентус», он хочет получать больше игрового времени, но согласен на статус второго вратаря. При этом Буффон намерен перейти в клуб с амбициями.





Если же у итальянца не будет достойных предложений, скорее всего, летом он завершит игровую карьеру.