Цитата дня. Лукашенко пожаловался насчет поддержки от «друзей»

Источник материала: Салiдарнасць

На совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране правитель не забыл и об экономике.





Своих друзей мы знаем, но и они в результате пандемии, падения экономики не имеют тех возможностей сегодня, на которые мы могли рассчитывать ранее. Александр Лукашенко

Правитель не стал уточнять, кого именно он подразумевает под «друзьями». Но хорошими финансами располагают только двое – Россия и Китай. Власти обеих стран выделять кредиты белорусскому режиму в этом году не спешат.

Также на совещании в понедельник Лукашенко высказался об инициативе BYPOL .