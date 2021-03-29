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Цитата дня. Лукашенко пожаловался насчет поддержки от «друзей»
29.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране правитель не забыл и об экономике.
Александр Лукашенко
Правитель не стал уточнять, кого именно он подразумевает под «друзьями». Но хорошими финансами располагают только двое – Россия и Китай. Власти обеих стран выделять кредиты белорусскому режиму в этом году не спешат.
Также на совещании в понедельник Лукашенко
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На совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране правитель не забыл и об экономике.
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