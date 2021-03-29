Молодой человек прицепился к троллейбусу и так проехал по городу – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Парень зацепился за троллейбус №4 на остановке Площадь победы и проехал до остановки Политехнический колледж. Все время пути зацепер улыбался в камеру и махал, проезжающим мимо автомобилистам.

Видео с зацепером было выложено в один из городских Telegram-чатов.

Судя по ролику, съемка постановочная: ее вели с нескольких точек, а после смонтировали видео.

Как отметили в ГАИ УВД Витебского облисполкома, данный вид передвижения очень опасен, поскольку человек может слететь со ступенек не только под колеса позади идущего транспорта, но также попасть и под троллейбус, на котором едет.