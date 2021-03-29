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Молодой человек прицепился к троллейбусу и так проехал по городу – видео

29.03.2021 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Парень зацепился за троллейбус №4 на остановке Площадь победы и проехал до остановки Политехнический колледж. Все время пути зацепер улыбался в камеру и махал, проезжающим мимо автомобилистам.

Видео с зацепером было выложено в один из городских Telegram-чатов.

Судя по ролику, съемка постановочная: ее вели с нескольких точек, а после смонтировали видео.

Как отметили в ГАИ УВД Витебского облисполкома, данный вид передвижения очень опасен, поскольку человек может слететь со ступенек не только под колеса позади идущего транспорта, но также попасть и под троллейбус, на котором едет.

 
 
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В Витебске молодой человек, зацепившись за троллейбус, проехал так одну остановку. Насколько зрелищными получились покатушки, смотрите на видео.
 
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