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Молодой человек прицепился к троллейбусу и так проехал по городу – видео
29.03.2021 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Парень зацепился за троллейбус №4 на остановке Площадь победы и проехал до остановки Политехнический колледж. Все время пути зацепер улыбался в камеру и махал, проезжающим мимо автомобилистам.
Видео с зацепером было выложено в один из городских Telegram-чатов.
Судя по ролику, съемка постановочная: ее вели с нескольких точек, а после смонтировали видео.
Как отметили в ГАИ УВД Витебского облисполкома, данный вид передвижения очень опасен, поскольку человек может слететь со ступенек не только под колеса позади идущего транспорта, но также попасть и под троллейбус, на котором едет.
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В Витебске молодой человек, зацепившись за троллейбус, проехал так одну остановку. Насколько зрелищными получились покатушки, смотрите на видео.
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