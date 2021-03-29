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Тяжелобольная Заворотнюк попала в список злостных должников
29.03.2021 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская актриса Анастасия Заворотнюк оказалась в центре скандала: тяжелобольную актрису разыскивают за неуплату налогов.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В 2019 году Заворотнюк поставили неутешительный диагноз - опухоль головного мозга. С тех пор звезда борется за жизнь и в настоящее время находится дома, под пристальным вниманием родных и соседей, которые
Недавно стало известно, что Заворотнюк вошла в список должников Федеральной службы судебных приставов. Общая сумма задолженности актрисы составляет около 80 тысяч российских рублей.
Долги также числятся на дочери и матери актрисы: 22-летняя Анна задолжала за услуги ЖКХ, а Валентина Борисовна не оплатила несколько штрафов за ПДД.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда Заворотнюк сталкивается с финансовыми трудностями. Пару лет назад звезда долго не могла погасить кредит в банке, но закрыла его, как только узнала о своей болезни.
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Российская звезда сериала "Моя прекрасная няня" и ее семья снова оказались под прицелом судебных приставов.
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