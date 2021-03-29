Тяжелобольная Заворотнюк попала в список злостных должников

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская актриса Анастасия Заворотнюк оказалась в центре скандала: тяжелобольную актрису разыскивают за неуплату налогов.

В 2019 году Заворотнюк поставили неутешительный диагноз - опухоль головного мозга. С тех пор звезда борется за жизнь и в настоящее время находится дома, под пристальным вниманием родных и соседей, которые устроили слежку за актрисой . Но не только жильцы элитного поселка интересуются личностью звезды.

Недавно стало известно, что Заворотнюк вошла в список должников Федеральной службы судебных приставов. Общая сумма задолженности актрисы составляет около 80 тысяч российских рублей.

Долги также числятся на дочери и матери актрисы: 22-летняя Анна задолжала за услуги ЖКХ, а Валентина Борисовна не оплатила несколько штрафов за ПДД.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Заворотнюк сталкивается с финансовыми трудностями. Пару лет назад звезда долго не могла погасить кредит в банке, но закрыла его, как только узнала о своей болезни.

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