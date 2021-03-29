Проблемы Суэцкого канала и его альтернативы – мнение эксперта

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Эксперт о проблемах Суэцкого канала и их альтернативе

Почему Египет никогда не отдаст суверенитет над Суэцким каналом: комментарий профессора Николая Межевича.

Временное блокирование Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given с последующим скачком цен на нефть, тревогой на рынке кофе и прочими экономическими сюрпризами заставляет задуматься о необходимости модернизации и реконструкции этой важнейшей международной транспортной артерии.

В состоянии ли Египет сегодня самостоятельно осуществить такой проект либо это должно быть международной инициативой? На вопрос радио Sputnik ответил известный эксперт, доктор экономических наук Николай Межевич.

"Египет никогда не отдаст суверенитет над каналом, а любая форма консорциума, связанная с строительством, потенциально ведет к ограничению суверенитета над каналом. Сейчас идет строительство второй части канала, канала-дублера. Гарантирует ли это мировой экономике отсутствие проблем? Нет, не гарантирует. Необходимо наличие альтернативных путей, чтобы ни один из вариантов не становился монопольным", - сказал эксперт.

Комментарий доктора экономических наук, профессора Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Что произошло в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды по Суэцком каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря.

Во вторник, 23 марта, корабль сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. По предварительным подсчетам, ежедневные потери от блокировки канала составляют более 9,6 миллиардов долларов .

Как сообщил в субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа, одной из причин инцидента стала песчаная буря, сопровождавшаяся сильным ветром. Из-за этого изменился курс корабля, и он уперся носом и кормой в противоположные берега канала.

Пока неизвестно, как скоро движение по водной артерии полностью восстановят. В очереди на проход сейчас больше 450 различных судов. До инцидента в сутки в среднем проходило по каналу около 50 судов.

Ранее сообщалось, что полностью разблокировать водный торговый путь получится лишь через нескольких недель: это станет наиболее продолжительной остановкой с 1967 года.

Суэцкий канал – важнейшая торговая артерия мира, которая существенно сокращает путь из Азии в Америку и Европу. Через него проходит десятая часть мировых морских перевозок нефти и 8% – сжиженного газа.

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