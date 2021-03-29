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Фантастические кадры исландского вулкана, снятые с дрона - видео
29.03.2021 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Извержение вулкана Гелдингадалсгоса продолжалось в выходные на полуострове Рейкьянес. Вулкан находится всего в 50 километрах от столицы Исландии. Власти не стали закрывать район, поэтому на выходных туда устремились местные жители. Ведь где еще можно сделать такое селфи!
Людей просят оставаться с наветренной стороны и на возвышениях, ведь уровень газового загрязнения вокруг высок. К тому же остается вероятность появления новых трещин.
Посмотреть на извергающийся вулкан уже прибыл даже президент Исландии Гудни Йоханнессон. Он подал другим пример соблюдения мер безопасности - за вулканом наблюдал с вертолета береговой охраны.
Смотрите на видео, насколько фантастически выглядит вулкан, если пролететь прямо над ним.
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Сотни человек решили сделать селфи с вулканом, взглянуть на него прилетел на вертолете береговой охраны даже президент Исландии. Смотрите на видео, насколько...
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