Фантастические кадры исландского вулкана, снятые с дрона - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Извержение вулкана Гелдингадалсгоса продолжалось в выходные на полуострове Рейкьянес. Вулкан находится всего в 50 километрах от столицы Исландии. Власти не стали закрывать район, поэтому на выходных туда устремились местные жители. Ведь где еще можно сделать такое селфи!

Людей просят оставаться с наветренной стороны и на возвышениях, ведь уровень газового загрязнения вокруг высок. К тому же остается вероятность появления новых трещин.

Посмотреть на извергающийся вулкан уже прибыл даже президент Исландии Гудни Йоханнессон. Он подал другим пример соблюдения мер безопасности - за вулканом наблюдал с вертолета береговой охраны.

Смотрите на видео, насколько фантастически выглядит вулкан, если пролететь прямо над ним.

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