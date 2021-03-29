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Boston Dynamics показала нового робота, он будет двигать ящики на складе

29.03.2021 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Boston Dynamics представила нового робота, который не умеет танцевать или делать обратное сальто. Stretch нужен только для перемещения коробок на складе и на большее не годится. Он максимально практичен — роборука на колесиках.

Роботизированная рука обладает семью степенями свободы и массивом присосок на конце. Они позволяют захватывать и перемещать коробки весом до 23 кг.

Роборуки на складах не в новинку. Но обычно они установлены в определенной локации, вокруг которой и центрируется рабочий процесс. Stretch — мобильный.

— Что интересного в этой системе: она может обеспечить автоматизацию среды, в которой нет инфраструктуры автоматизации. Робота можно поместить в кузов грузовика или переместить к конвейеру. Все зависит от ваших задач, — объяснил в комментарии для The Verge вице-президент по развитию бизнеса Майкл Перри.

Stretch может перемещать до 800 коробок в час, что сопоставимо с производительностью человека. Его аккумуляторы позволяют работать до 8 часов без подзарядки.

Boston Dynamics показала нового робота, он будет двигать ящики на складе

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Компания Boston Dynamics представила нового робота, который не умеет танцевать или делать обратное сальто. Stretch нужен только для перемещения коробок на складе и на...
 
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