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С начала года предприятия уволили почти на 7 тысяч человек больше, чем наняли. Где увольняют чаще

29.03.2021 14:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже четыре месяца предприятия увольняют больше человек, чем берут на работу. По данным Белстата, в феврале численность нанятых составила 42 686 человек, уволенных на 992 человека больше — 43 678 человек. Напомним, что в статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности. Посмотрели, в каких сферах активнее увольняли, а в каких — брали на работу.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Работодатели увольняют больше, чем берут на работу, уже четвертый месяц подряд. За первые два месяца 2021 года на работу было принято 80 498 человек, уволено — 87 472. Разница составила 6974 человека.

Лидером по найму в феврале оказалась сфера горнодобывающей промышленности: нанятых было на 32,7% больше, чем уволенных (или на 34 человека). На втором месте — творчество, спорт, развлечения, отдых (16,9%, или 173 человека), на третьем — образование (8,2%, или 345 человек). Увольняли активнее всего в сферах строительства (-27,9%, или 991 человек), транспортной, складской, почтовой, курьерской деятельности (-22,1%, или 522 человека), профессиональной, научной, технической деятельности (-9,3%, или 94 человека).

В этой статистике примечательно то, что уволенных оказалось больше в секторе «информация и связь», к которому относятся IT-компании. В феврале уволенных было на 2% больше, или на 27 человек. Такая тенденция сохраняется уже третий месяц, но разрыв понемногу уменьшается. В декабре 2020-го уволенных было на 139 человек больше, в январе 2021-го — на 62 человека. Тем не менее, нельзя сказать, что это сокращение происходит именно за счет айтишников. К сфере деятельности «информация и связь» относятся не только IT-компании, но и компании, работающие в сфере телекоммуникаций и издательской деятельности.

В сфере здравоохранения и оказания социальных услуг уволенных тоже оказалось больше, чем принятых на работу, но разница совсем невелика — 0,1% или 3 человека. Месяцем ранее уволенных было на 754 человека больше. В Минздраве по этому поводу сообщали, что говорить о каком-то серьезном оттоке именно медиков не приходится, поскольку, во-первых, в этой категории заложены не только организации здравоохранения, но и организации, оказывающие социальные услуги, а во-вторых, речь идет не только непосредственно о врачах, но и о других работниках этих организаций (например, водителях, поварах и так далее).

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