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С начала года предприятия уволили почти на 7 тысяч человек больше, чем наняли. Где увольняют чаще
Источник материала: Tut.by
Уже четыре месяца предприятия увольняют больше человек, чем берут на работу. По
Работодатели увольняют больше, чем берут на работу, уже четвертый месяц подряд. За первые два месяца 2021 года на работу было принято 80 498 человек, уволено — 87 472. Разница составила 6974 человека.
Лидером по найму в феврале оказалась сфера горнодобывающей промышленности: нанятых было на 32,7% больше, чем уволенных (или на 34 человека). На втором месте — творчество, спорт, развлечения, отдых (16,9%, или 173 человека), на третьем — образование (8,2%, или 345 человек). Увольняли активнее всего в сферах строительства (-27,9%, или 991 человек), транспортной, складской, почтовой, курьерской деятельности (-22,1%, или 522 человека), профессиональной, научной, технической деятельности (-9,3%, или 94 человека).
В этой статистике примечательно то, что уволенных оказалось больше в секторе «информация и связь», к которому относятся IT-компании. В феврале уволенных было на 2% больше, или на 27 человек. Такая тенденция сохраняется уже третий месяц, но разрыв понемногу уменьшается. В декабре 2020-го уволенных было на 139 человек больше, в январе 2021-го — на 62 человека. Тем не менее, нельзя сказать, что это сокращение происходит именно за счет айтишников. К сфере деятельности «информация и связь» относятся не только IT-компании, но и компании, работающие в сфере телекоммуникаций и издательской деятельности.
В сфере здравоохранения и оказания социальных услуг уволенных тоже оказалось больше, чем принятых на работу, но разница совсем невелика — 0,1% или 3 человека. Месяцем ранее уволенных было на 754 человека больше. В Минздраве по этому поводу
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Эта тенденция сохраняется уже четыре месяца подряд.
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