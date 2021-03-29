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Биржа: рубль пошел вверх
Источник материала: Навiны
Белорусский рубль продемонстрировал рост по итогам торгов на БВФБ в понедельник, 29 марта.
Больше всего сегодня потерял в весе российский рубль. Минус составил 0,0062 пункта — 3,4588 белорусского рубля за 100 российских.
Две другие основные иностранные валюты снизились:
Прошедшая рабочая неделя (22-26 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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Белорусский рубль продемонстрировал рост по итогам торгов на БВФБ в понедельник, 29 марта.
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