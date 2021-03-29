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Биржа: рубль пошел вверх

29.03.2021 14:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский рубль продемонстрировал рост по итогам торгов на БВФБ в понедельник, 29 марта.

Биржа: рубль пошел вверх

Больше всего сегодня потерял в весе российский рубль. Минус составил 0,0062 пункта — 3,4588 белорусского рубля за 100 российских.

Две другие основные иностранные валюты снизились:

  • евро на 0,0038 пункта — 3,0905 белорусского рубля;
  • доллар на 0,0034 пункта — 2,6228 белорусского рубля.

Прошедшая рабочая неделя (22-26 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже зафиксировала рост трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль продемонстрировал рост по итогам торгов на БВФБ в понедельник, 29 марта.
 
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