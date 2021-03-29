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Глава КГК будет руководить комиссией по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем

29.03.2021 14:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правительство утвердило положение о межведомственной комиссии по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также ее состав. Соответствующее постановление (№ 170) принято 25 марта 2021 года, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Глава КГК будет руководить комиссией по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем
Иллюстрация с сайта Delfi.lt

Положением определено, что межведомственная комиссия является постоянно действующим органом, который координирует деятельность госорганов, администрации Парка высоких технологий в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Комиссия будет вести работу под руководством председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова. В ее состав вошли руководители (заместители руководителей) государственных органов, администрации ПВТ, в компетенцию которых входят вопросы предотвращения легализации.

Как отмечает портал, основными задачами межведомственной комиссии являются: разработка предложений о реализации и совершенствовании государственной политики в сфере предотвращения легализации; координация деятельности государственных органов, администрации ПВТ в сфере предотвращения легализации; разработка комплекса мер по повышению эффективности национальной системы предотвращения легализации; мониторинг выполнения международных обязательств Беларуси по вопросам предотвращения легализации.

В соответствии с указанными задачами комиссия планирует рассматривать «вопросы, связанные с исполнением Беларусью международных стандартов в сфере предотвращения легализации, включая рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также примеры передового зарубежного опыта в данной сфере». Также она будет утверждать мероприятия по повышению эффективности национальной системы предотвращения легализации, направленные, в частности, на совершенствование институциональной среды, нормативно-правового регулирования, изучение международного опыта; вырабатывать рекомендации и предложения о совершенствовании деятельности государственных органов, администрации ПВТ в сфере предотвращения легализации, доводить их до заинтересованных; проводить национальную оценку рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и доводить результаты этой оценки до заинтересованных.

Комиссия будет взаимодействовать с государственными органами, администрацией ПВТ и иными организациями «в выявлении и оценке внутренних и внешних угроз, уязвимостей и рисков легализации и заниматься организацией научно-исследовательской работы по вопросам предотвращения легализации», говорится в сообщении Национального правового интернет-портала.

По информации КГК, противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, занимается департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля, при котором ранее была создана рабочая группа для межведомственного взаимодействия.

 

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Правительство утвердило положение о межведомственной комиссии по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования...
 
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