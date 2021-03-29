Класковский: Грядущие электоральные кампании — «бомба» для Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Есть ли перспектива у партии Виктора Бабарико ?





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Интерес к развитию партийной системы в настоящее время наблюдается не только у оппозиционных сил, но и у провластных, считает политический обозреватель Александр Класковский.

— Как известно, и Юрий Воскресенский инициирует создание своей партии, и Андрей Дмитриев, и Олег Гайдукевич на эту тему высказывается. В «Белой Руси» тоже в очередной раз возродились надежды на то, что им дадут развернуться в партию. Потому что партийный статус — это и другие бюджеты, и другие возможности карьерного роста, и т.д., — отметил Класковский в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Но здесь все упирается в позиию Лукашенко. В вопросе развития партийной системы он всегда был ярко выраженным консерватором.

И он, и другие официальные лица формулируют ситуацию «заколдованного круга», утверждая, что нам рано переходить на выборы по партийным спискам, потому что у нас слабые партии, народ их не знает. Мне это напоминает анекдот про бассейн без воды, дескать, вот вы сначала научитесь нырять, а потом мы вам нальем воды.

Тем не менее собеседник уверен, что в окружении Лукашенко немало тех, кому выгодно развитие партийной системы, и кто будет пытаться донести до него свою позицию.

— Складывается впечатление, что на Лукашенко пытается воздействовать часть его окружения, как раз те люди, которые видят для себя перспективы в развитии партийной системы. Персоналистский режим, когда только один политик, для многих в, условно говоря, правящей элите не является комфортным.

Они безликие функционеры, а им тоже хочется быть какими-то фигурами, что-то решать, что-то значить в этой системе.

Но я не уверен, что выборы по партийным спискам пропишут в Конституцию. Мне кажется, сам Лукашенко еще не определился, какой быть этой новой Конституции, каким быть транзиту. Сейчас это для него предмет терзаний, потому что давят обстоятельства, Москва, видимо, тоже поддавливает.

И как бы пропаганда не старалась показать, что большинство «за батьку», он уже и сам понимает, что потерял критическую массу поддержки, — полагает политический обозреватель.

В условиях тотальных репрессий он не видит больших перспектив для партии «Вместе» .

— Хочу напомнить, что Лукашенко не так давно дал конкретные поручения министру юстиции провести перерегистрацию даже существующих партий. Если исходить из нынешней атмосферы в стране, то по сути это означает «прошерстить как следует».

Думаю, речь идет о том, чтобы сильно проредить партийные ряды, и я опасаюсь, что ряд оппозиционных партий вообще ликвидируют по итогам.

Власти отнюдь не заинтересованы в расширении количества реально оппозиционных партий, могут быть зарегистрированы лишь такие квазиоппозиционные партии, как, например, того же Воскресенского.

У партии Бабарико в нынешней обстановке перспектив никаких нет. С другой стороны, успехи этой партии могут породить серьезные разногласия в самом оппозиционном лагере. Они дадут повод сторонникам версии, что Бабарико — кремлевская фигура, и что, наверное, Москва закулисно давит на Лукашенко, — размышляет собеседник.

Популярность Бабарико, по его мнению, является и гарантией народной поддержки, и в то же время причиной раздражения властей, что, безусловно, отразится, на судьбе партии.

— Сейчас инициаторы создания партии говорят, что, в случае чего, статус «оргкомитета» позволит им осуществлять какой-то минимум легальных действий. Но для властей сегодня загнать любого в юридическую ловушку — дело техники. Они могут создать такую ситуацию, когда заявление о вступлении в партию повлечет тяжелые последствия.

Согласно последним социсследованиям, Бабарико остается очень популярной фигурой. Он такой — не традиционный оппозиционер, а, как он себя позиционировал, современный менеджер, который хочет создать передовую комфортную во всех смыслах страну. Это импонирует людям. И это хороший контраст с образом Лукашенко, жесткого и жестокого человека, который под маркой наведения порядка на самом деле поставил страну на уши и заблокировал ее развитие, — говорит Класковский.

В то же время при малейшей легальной возможности люди активно будут вступать в партию Бабарико, которая сможет стать достаточно влиятельной, не исключает политический обозреватель.

Возможность для создания партии, а также для возрождения массовых протестов, по его мнению, может наступить в преддверии местных выборов.

— И команда Бабарико в своем заявлении делает ставку на эти выборы. Не исключено, что через несколько месяцев откровенно репрессивный тренд может сменить если не «оттепель» или либерализация, то некое «маневрирование» со стороны Лукашенко.

Он осознает, что общество по-прежнему недовольно и новый взрыв может произойти в ближайшее время. Гайки нельзя закручивать бесконечно, потому что и сама система устает, и номенклатура устает. Там далеко не все довольны тем, как развиваются события.

Ситуация не такая простая, как трубит пропаганда. Очевидно, что ничего не стабилизировалось, а образовался «дремлющий вулкан». Лукашенко это тоже понимает, и, я думаю, с его стороны будет какое-то маневрирование.

Независимо от того, насколько успешно пойдет проект создания партии «Вместе», местные выборы станут серьезным вызовом для белорусских властей.

Во время избирательной кампании нужно давать минимум каких-то вольностей, люди могут собирать подписи, пикетировать, проводить митинги.

Проводить местные выборы «по беспределу», как в прошлом году, будет означать наступать на те же грабли, снова создавать ситуацию, когда возможен взрыв возмущения. Это подрубит на корню легитимность избираемых органов власти, а, если кампания будет совмещена с референдумом по Конституции, то и легитимность Конституции.

Так или иначе, противники Лукашенко воспользуются ситуацией, народ снова встрепенется, воспрянет, потому что уже наработаны горизонтальные связи, как раз удобные для местных выборов. Так что грядущие электоральные кампании — это такая «бомба» для Лукашенко, — отметил Класковский.