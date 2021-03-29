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«Был найден в лесном массиве без признаков жизни». Минобороны сообщило о смерти офицера

29.03.2021 15:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Министерство обороны сообщило о смерти офицера. Сейчас все обстоятельства произошедшего ведомство выясняет совместно со Следственным комитетом.

«Начата проверка по факту смерти офицера, проходившего службу в одной из воинских частей Гомельского гарнизона. Начальник службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ был найден в лесном массиве без признаков жизни. Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом», — говорится в сообщении ведомства.

В тексте отмечается, что Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким офицера и окажет необходимую помощь семье военнослужащего.

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня Министерство обороны сообщило о смерти офицера. Сейчас все обстоятельства произошедшего ведомство выясняет совместно со Следственным комитетом.Читать...
 
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