«Был найден в лесном массиве без признаков жизни». Минобороны сообщило о смерти офицера

Источник материала: Onliner

Сегодня Министерство обороны сообщило о смерти офицера. Сейчас все обстоятельства произошедшего ведомство выясняет совместно со Следственным комитетом.

«Начата проверка по факту смерти офицера, проходившего службу в одной из воинских частей Гомельского гарнизона. Начальник службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ был найден в лесном массиве без признаков жизни. Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом», — говорится в сообщении ведомства.

В тексте отмечается, что Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким офицера и окажет необходимую помощь семье военнослужащего.

(будет дополнено)