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«Годзилла против Конга» поставила пандемический рекорд по сборам

29.03.2021 15:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Киноиндустрия переживает не лучшие времена. Посещаемость кинотеатров значительно просела, сборы и зрительский интерес уже не те. Но появился обнадеживающий признак скорого оздоровления. «Годзилла против Конга» смогла поставить рекорд по мировым сборам в премьерные выходные.

Фильм дебютировал в северной Америке в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max, а также в еще почти 40 странах. Всего удалось заработать за эти дни $121,8 млн, Китай в эту копилку принес $70,3 млн. В Поднебесной это был крупнейший дебют зарубежного фильма начиная с 2020 года.

С производственным бюджетом в $180 млн эксперты ожидают, что фильм по итогу в мировом прокате может собрать более $250 млн.

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Киноиндустрия переживает не лучшие времена. Посещаемость кинотеатров значительно просела, сборы и зрительский интерес уже не те. Но появился обнадеживающий...
 
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