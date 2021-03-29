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СК: водитель, совершивший ДТП с троллейбусом на площади Ванеева, заключен под стражу

29.03.2021 15:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Управлением Следственного комитета по городу Минску устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 23 марта около 20:45 на площади Ванеева в Минске. По версии следствия, 20-летний водитель, управляя автомобилем Renault, двигался по Партизанскому проспекту в Минске. Проезжая регулируемый перекресток указанного проспекта и улицы Ванеева на запрещающий сигнал светофора, он совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Cruze и троллейбусом, двигавшимися по улице Ванеева.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров Renault (17- и 19-летние молодые люди, а также 16-летняя девушка) получили телесные повреждения и были госпитализированы.

— По результатам проведенного исследования концентрация алкоголя в крови водителя Renault составила 2,47 промилле, — отметила официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская.

СК: водитель, совершивший ДТП с троллейбусом на площади Ванеева, заключен под стражу

Следователем с участием эксперта ГКСЭ и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы.

В отношении водителя автомобиля Renault возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодека — «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений». С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

СК: водитель, совершивший ДТП с троллейбусом на площади Ванеева, заключен под стражу

Очевидцев ДТП, а также тех, кто располагает какими-либо сведениями об этом происшествии, следователи просят обратиться в УСК по г. Минску (ул. Первомайская, 7) или позвонить по телефонам: (8 017) 389-55-55, +375 (33) 333-67-19.

СК: водитель, совершивший ДТП с троллейбусом на площади Ванеева, заключен под стражу

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Теги: Минск
 
 
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Управлением Следственного комитета по городу Минску устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 23 марта около 20:45 на...
 
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