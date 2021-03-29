«Муж умудрялся встречаться с бывшей женой и любовницей. А у нас 4 детей». На письмо отвечает психолог

Источник материала: Tut.by

Читательница пишет о том, что полгода назад в их отношениях с мужем начался разлад. Правда, которая всплыла через некоторое время, шокировала женщину: оказалось, любимый супруг завел любовницу, а также стал снова встречаться с бывшей женой. Ситуацию осложняют четверо детей, которых воспитывает пара. Уходить или дать последний шанс? Отвечает психолог.

Потерять близкого человека легко, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Мы с мужем воспитываем четверых детей. Двое детей от первого брака мужа, один ребенок от моего первого брака и еще один — общий. Все детки живут с нами, его дети называют меня мамой, мой ребенок тоже считает его отцом. У нас была счастливая семья, как я думала.

Но полгода назад муж изменился, начал обвинять меня в том, что я не так воспитываю детей, что он устал от моей любви. И в итоге пару раз поднял на меня руки, потом очень извинялся, но это повторялась.



Фото: pinterest.com

Я вообще не понимала, что происходит и, от греха подальше, забрала всех детей и ушла от него. Он приходил, просил прощения, уговаривал вернуться. Я сдалась и вернулась в наш дом.

Но через две недели мне позвонила его первая жена и сообщила, что у них три раза были близкие отношения. Муж во всем признался, и я попросила его уйти. В течение месяца он периодически приходил и просил прощения. И я бы, может, простила, если бы не всплыл еще один его роман на стороне.

То есть: у него была любовница, параллельно он несколько раз спал со своей первой женой и пытался вернуться ко мне.



Фото: pinterest.com

Муж ничего не отрицает, сказал, что ему очень стыдно и он просит меня простить его и начать новую жизнь. Я пытаюсь, я очень хочу, но меня не покидает мысль что он опять будет мне изменять и в итоге уйдет. Как справиться с этим, подскажите?

Комментарий психолога:

Виктория СацевичПсихолог «Центра успешных отношений»

— Непростая у вас сложилась ситуация. И состоит она из повторов того, что уже было. Повторяется цикл предательств и возвращений, расстались — опять вместе, и вновь расстались. Как будто каждый раз вы с мужем проверяете друг друга, поменялось ли что-то в отношениях или всё между вами осталось по-прежнему.

Из прочтения вашего письма я не смогла понять одну важную вещь: ваших чувств к супругу как к мужчине. Вы много пишете о детях, о том, что вы приняли деток друг друга от предыдущих браков. Это замечательно. Но ведь изменяет супруг не детям, а вам, его жене, его женщине.

Смогли ли вы вдвоем хоть раз поговорить о собственных чувствах и отношениях? Чего вы как женщина ждете от своего партнера, и каковы его ожидания от ваших отношений. Именно чувства партнеров друг к другу и составляют основу брака.



Фото: Joshua Ness, unsplash.com

Вы говорите о том, что вас не устраивает поведение супруга уже более полугода, а также, что он никак не меняется, продолжает обижать вас снова и снова. Все ваше внимание либо в прошлом опыте, когда партнер уже причинил вам боль, либо в будущем — а именно, в ожидании очередного его предательства. Я хочу вернуть вас к вашим собственным чувствам в настоящем. Попробуйте подумать и ответить честно самой себе: зачем вам именно этот человек? С чем вы не готовы мириться в отношении партнера, но продолжаете это делать? Зачем вы это делаете? Какими вы видите свои счастливые семейные отношения?

А затем обязательно нужно поговорить с партнером, не как родителям четырех детей, а мужчине и женщине. Дать каждому возможность рассказать о том, чего он хочет и не хочет, и, вероятно, появится, наконец, возможность услышать и понять друг друга, а, следовательно, и шанс спасти отношения.