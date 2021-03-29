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Появился сайт, где контейнеровоз Ever Given можно поместить в любую точку - даже на Нарочь
Источник материала: Tut.by
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Напомним, что контейнеровоз водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Сейчас его уже сняли с мели, но пока непонятно, как скоро восстановится движение по водной артерии.
Вместе с тем сотрудник Бостонской публичной библиотеки Гаррет Дэш Нельсон создал сайт
Например, на Нарочь.
Или на Свислочь (тут размер судна приближен к реальности).
Это судно можно поставить на весь Минск (но, конечно, в реальности он не такой большой, мы просто его искусственно увеличили)!
Или на Адриатическое море.
Или в пролив между Южной Америкой и Антарктидой.
Изображение контейнеровоза можно увеличивать и уменьшать. А чтобы придать ему правильный масштаб, надо поставить галочку возле «Boat isnʼt to scale».
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