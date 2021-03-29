Появился сайт, где контейнеровоз Ever Given можно поместить в любую точку - даже на Нарочь

Источник материала: Tut.by

Сегодня мы рассказывали , что спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Но теперь вы можете сами поместить это судно в любое место на Земле, будь то Нарочь или же Адриатическое море.

I took 10 minutes out of my life to create a @glitch app that lets you wedge the Ever Given anywhere you want in the world. Here it is stuck in Boston Harbor. https://t.co/Cmm5Z2OmNg pic.twitter.com/ZevoBSFaEg — Garrett Dash Nelson (@en_dash) March 28, 2021

Напомним, что контейнеровоз водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Сейчас его уже сняли с мели, но пока непонятно, как скоро восстановится движение по водной артерии.

Вместе с тем сотрудник Бостонской публичной библиотеки Гаррет Дэш Нельсон создал сайт «Ever Given Ever Ywhere» , с помощью которого фигурку Ever Given можно поместить в любое место на Земле.

Например, на Нарочь.



Скриншот: evergiven-everywhere.glitch.me

Или на Свислочь (тут размер судна приближен к реальности).



Скриншот: evergiven-everywhere.glitch.me

Это судно можно поставить на весь Минск (но, конечно, в реальности он не такой большой, мы просто его искусственно увеличили)!



Скриншот: evergiven-everywhere.glitch.me

Или на Адриатическое море.



Скриншот: evergiven-everywhere.glitch.me

Или в пролив между Южной Америкой и Антарктидой.



Скриншот: evergiven-everywhere.glitch.me

Изображение контейнеровоза можно увеличивать и уменьшать. А чтобы придать ему правильный масштаб, надо поставить галочку возле «Boat isnʼt to scale».