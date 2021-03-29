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Российский уролог заявил об эпидемии половой инфекции в Москве

29.03.2021 15:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Врач-уролог и телеведущий Евгений Греков заявил об эпидемии половой инфекции в РФ. Особенно тяжелая ситуация с распространением заболевания наблюдается в Москве.

Российский уролог заявил об эпидемии половой инфекции в Москве
Фото: pixabay.com

По словам медика в эфире радиостанции «Говорит Москва», в российской столице массово выявляют заражение бактерией Mycoplasma genitalium, которая может спровоцировать бесплодие и простатит. Она проявляется в виде цистита и гнойных выделений из уретры.

«В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином», — уточнил Греков, призвав использовать презервативы и не пренебрегать гигиеной.

 
 
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Врач-уролог и телеведущий Евгений Греков заявил об эпидемии половой инфекции в РФ. Особенно тяжелая ситуация с распространением заболевания наблюдается в Москве.
 
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