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Российский уролог заявил об эпидемии половой инфекции в Москве
Источник материала: Навiны
Врач-уролог и телеведущий Евгений Греков заявил об эпидемии половой инфекции в РФ. Особенно тяжелая ситуация с распространением заболевания наблюдается в Москве.
По словам медика в эфире радиостанции
«В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином», — уточнил Греков, призвав использовать презервативы и не пренебрегать гигиеной.
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Врач-уролог и телеведущий Евгений Греков заявил об эпидемии половой инфекции в РФ. Особенно тяжелая ситуация с распространением заболевания наблюдается в Москве.
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