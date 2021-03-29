До 30 суток ареста: суды жестко наказывают за акции 26-28 марта

В Минске сегодня проходят суды над задержанными 26-28 марта. Об этом сообщает закрытый властями правозащитный центр «Весна».





Как отмечается, в 39 из 40 случаев судами вынесены решения об административных арестах. Сроки варьируются от 15 до 30 суток. В общей сложности задержанным на этот час вынесено почти 650 суток ареста и лишь один штраф в размере 30 базовых величин (870 рублей).

По данным правозащитников, только 27 марта в Минске и регионах было задержано почти 250 человек. В этот день участники празднования Дня Воли и протестов против фальсификации итогов августовских президентских выборов планировали собраться в Минске сначала на площади Якуба Коласа, а затем на площади Бангалор, однако в связи с большой концентрацией силовиков ограничились гуляньями.

При этом пресс-служба МВД 27 марта заявила, что «в Беларуси протестная активность приближена к нулю», «во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия».

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