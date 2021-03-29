|
Минобороны сообщило об очередном ЧП в армии — погиб офицер из Гомельского гарнизона
Источник материала: Навiны
Начальник службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ одной из воинских частей Гомельского гарнизона найден мертвым в лесу, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
По факту смерти офицера начата проверка. Обстоятельства его смерти выясняет специальная комиссия военного ведомства совместно со Следственным комитетом.
Минобороны выразило соболезнования родным и близким скончавшегося военнослужащего и сообщило, что окажет необходимую помощь его семье.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ одной из воинских частей Гомельского гарнизона найден мертвым в лесу, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)