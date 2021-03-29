Президент Литвы: Путина можно назвать убийцей

Источник материала: АФН

Президент Гитанас Науседа говорит, что российского президента Владимира Путина можно назвать убийцей.

"К сожалению, да", - ответил Г. Науседа на вопрос BNS, мог бы он вслед за президентом США Джо Байденом назвать В. Путина убийцей.

По словам руководителя Литвы, Россия демонстративно не считается с территориальной целостностью соседних стран, таких, как Украина, передает Delfi.lt.

"Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время делает достаточно демонстративно", - сказал Науседа.

Другим важным аспектом, по его словам, является то, что ситуация внутри России, где режим, как сказал президент, "явно вздрагивает от крепнущей оппозиции" и пытается ее подавить, "самым грубым образом" преследует лидеров оппозиции, таких, как Алексей Навальный. "И дальше говорить, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией, что я иногда слышу от своих коллег в Европейском союзе - это нужно и эмоционально, и территориально быть очень далекими от того, что называется Россией, чтобы говорить такое", - отметил Г. Науседа.

Он утверждал, что Литва точно не будет той страной, которая "будет равнодушно сидеть на задней лавке" и говорить о большем вовлечении, видя грубые нарушения прав человека по соседству.

Отвечая в середине марта на вопрос, считает ли Дж. Байден, что В. Путин - убийца, он ответил "да". Этот и другие комментарии президента США побудили Россию отозвать своего посла из Вашингтона, что стало беспрецедентным шагом в истории дипломатических отношений этих стран за последнее время.