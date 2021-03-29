ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Литвы: Путина можно назвать убийцей

29.03.2021 15:43 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Президент Гитанас Науседа говорит, что российского президента Владимира Путина можно назвать убийцей.

"К сожалению, да", - ответил Г. Науседа на вопрос BNS, мог бы он вслед за президентом США Джо Байденом назвать В. Путина убийцей.

По словам руководителя Литвы, Россия демонстративно не считается с территориальной целостностью соседних стран, таких, как Украина, передает Delfi.lt.

"Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время делает достаточно демонстративно", - сказал Науседа.

Другим важным аспектом, по его словам, является то, что ситуация внутри России, где режим, как сказал президент, "явно вздрагивает от крепнущей оппозиции" и пытается ее подавить, "самым грубым образом" преследует лидеров оппозиции, таких, как Алексей Навальный. "И дальше говорить, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией, что я иногда слышу от своих коллег в Европейском союзе - это нужно и эмоционально, и территориально быть очень далекими от того, что называется Россией, чтобы говорить такое", - отметил Г. Науседа.

Он утверждал, что Литва точно не будет той страной, которая "будет равнодушно сидеть на задней лавке" и говорить о большем вовлечении, видя грубые нарушения прав человека по соседству.

Отвечая в середине марта на вопрос, считает ли Дж. Байден, что В. Путин - убийца, он ответил "да". Этот и другие комментарии президента США побудили Россию отозвать своего посла из Вашингтона, что стало беспрецедентным шагом в истории дипломатических отношений этих стран за последнее время.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Гитанас Науседа говорит, что российского президента Владимира Путина можно назвать убийцей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский уролог заявил об эпидемии половой инфекции в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by