Погода в СНГ: в Казахстане не прекращаются ливни, реки Беларуси освобождаются ото льда

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Природа ликует – в Москве сегодня солнечно и до плюс девяти. Начало недели пройдет без осадков,обещают синоптики. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».



Казахстан

Погода в Казахстане не радостная. Почти во всех регионах республики – осадки. В Алматы ливень не прекращался всю ночь, а утром пошел снег. На термометрах – плюс четыре. Из-за талой воды улицы города превратились в реки. Без резиновых сапог жителям сегодня не обойтись. А в горах велика вероятность схода лавин. Опаснее всего в районах бассейнов рек Улкен и Киши Алматы. Спасатели рекомендуют туристам в ближайшие дни не выходить на заснеженные склоны.

Кыргызстан

В Бишкеке до плюс шести и льет дождь, который пока не собирается останавливаться. Настроение у весны улучшится ближе к выходным. А пока поездки за город жителям придется отложить. Главное – успеть полюбоваться подснежниками. На севере республики сейчас их целые поляны. Особенно много на склонах гор, в 20 километрах от столицы Кыргызстана. Эти ранние цветы живут всего несколько недель. Они очень уязвимы и нуждаются в особой охране. Почти все виды подснежников занесены в Красную книгу.

Дождь заметно испортил погоду в Душанбе. Днем – всего 11 градусов тепла. Ненастье сохранится до середины недели. Осадки в прогнозе и на юге республики. Фермеры опасаются, что дожди могут замедлить ход посевной. В области сажают хлопчатник. В этом году под культуру выделили более 190 тысяч гектаров земли.

Беларусь



Весна в Беларуси укрепляет свои позиции. Правда, без дождей не обойдется. В Минске сегодня плюс десять. На два градуса теплее на юге страны. Несмотря на уверенный плюс, лед на некоторых реках и озерах не успел растаять. Замерзшими остаются верховья Западной Двины и Сожа. В апреле гидрологи прогнозируют паводок. Но интенсивного разлива рек, скорее всего, не будет. Все будет зависеть от количества осадков.

Армения

После дождей, снега и сильного ветра в Армении наконец-то засветило солнце. По всей стране плюсовые значения, но расти температура не торопится. На юге – в самом теплом регионе Сюнике – воздух прогреется всего до семи градусов. Такая же погода сохранится в республике до конца недели.