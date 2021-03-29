Мнение: с территории Беларуси могут быть нанесены ракетные и десантные удары по Украине

«Мы должны быть готовы ко всему. Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все: в основном документе России о внешней политике есть такая запись: «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России». То есть, они не видят Украину как отдельное государство. Они видят Украину как некую подчиненную территорию. Не знаю, может, как губернию. Я даже не знаю, как они это понимают», – сказал Леонид Кравчук в интервью телеканалу «Дом».





Он отметил, что в нынешней ситуации нужно делать выводы из того, что Россия не уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. Это означает, что от страны-агрессора можно ожидать любых действий – «и агрессию, и расширение конфликта».





«Мы не можем утверждать: нет, этого не произойдет. Если такая философия существует, а она существует и зафиксирована в основном стратегическом документе РФ, следовательно, все может быть. Поэтому мы должны быть готовы и к этому. Хочу, чтобы все поняли – Украина готовится к любым сценариям, в частности к попыткам агрессии, расширения агрессии. К любым сценариям», – подчеркнул руководитель украинской делегации в ТКГ.





Очередная гибель военных





Тем временем Штаб операции Объединенных сил 26 марта сообщил о гибели четырех украинских военнослужащих вблизи населенного пункта Шумы.





«Вследствие обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, они доставлены в лечебное учреждение. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников», – подчеркивается в сообщении.





На обстрел российско-оккупационных войск украинские военные открыли ответный огонь, сообщает в Фейсбуке штаб операции Объединенных сил.





Напомним, что по результатам заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 в формате видеоконференции было принято решение, что с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на востоке Украины должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.





Провокации и агрессия возможны





Председатель правления фонда «Инициатива по исследованию восточноевропейской безопасности», директор программы исследований России и Беларуси Совета внешней политики «Украинская призма» Максим Хилько не исключает возможных провокаций со стороны России в приграничной зоне.





«Причем такая вероятность сохраняется весь этот год, поскольку в России осенью должны пройти выборы в Госдуму, рейтинг российской власти низкий, весь потенциал, полученный от аннексии Крыма, растерян, в экономике серьезные проблемы, поднять рейтинг власти нечем», – говорит Максим Хилько корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».





Он говорит, что в таких политических условиях для Кремля выгодно проведение «маленькой авантюры – небольшой войны», которая позволит мобилизовать националистический электорат вокруг российской власти и поднять рейтинг перед выборами.





«А что касается Беларуси, то риски для Украины очень выросли – военное сотрудничество Минска и Москвы, которое было довольно тесным до этого, стало еще теснее», – подчеркивает Максим Хилько.





«Учитывая также ступор в переговорах в нормандском формате и ТКГ, Россия могла бы попробовать надавить на Киев, принуждая идти его на уступки, а также посмотреть, как на ее действия будут реагировать США», – отмечает Максим Хилько.





Агрессор один – Россия





Украина для России является краеугольным камнем имперской политики, потому разрушение и оккупация или усиление контроля над Украиной является одной из главных задач российской имперской политики, считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.





«Что касается признаков такой политики – Росся постоянно наращивает военный потенциал вокруг границ Украины, и Украина окружена со всех сторон. Беларусь также находится под военным и политическим контролем России. Готовятся военные учения Запад – 2021, в ходе которых будет отрабатываться шаги о продвижении военной российской структуры на территории республики. Это означает что с территории Беларуси могут быть нанесены ракетные и десантные удары по Украине», – говорит Михаил Самусь корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».





Он отмечает, что на украинском направлении в оккупированном Крыму Россия продолжает наращивать военную инфраструктуру.





«Россия уже готова к широкомасштабному наступлению, не хватает лишь политического решения руководства Кремля. Со стороны Украины – чем мощнее будут инструменты сдерживания Вооруженными силами, тем дороже будет обходиться наступление России. И тем меньше шансов, что руководство России примет такое решение против Украины», – подчеркивает Михаил Самусь.





По словам эксперта, Украина продолжает делать все возможное для укрепления обороны, береговой линии и морских рубежей.





«На вооружение Украины поставлен первый береговой дивизион крылатых ракет “Нептун”, развивается сотрудничество с Соединенными Штатами по программе поставок катеров Марк VI, с Великобританией о разработках многофункциональных катеров, программа с Турцией о строительстве корветов», – говорит Михаил Самусь.





Он также считает, что боевой дух простых украинцев сейчас намного выше, чем в 2014 году во время агрессии России на Донбассе и в Крыму.





«Десятки тысяч украинцев отвоевали против России, и они готовы снова вернуться на войну, когда будет необходимость. В отличие от 2014 года, когда было смущение, были те, кто не понимал, что происходит. Сегодня, действительно, большинство граждан четко понимают – кто агрессор, и от кого нужно защищаться. И я уверен, если Россия попытается напасть на Украину, то подъем народного сопротивления будет еще большим, чем в 2014 году», – говорит Михаил Самусь.









Соцопрос – о России и доверии граждан





Как следует из данных опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», 71% украинцев считают Россию агрессором в отношении Украины. 45% респондентов поддерживают инициативу возобновления подачи воды во временно оккупированный Крым, 48% – не поддерживают.





Больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому – 45 процентов опрошенных. Юлии Тимошенко – 30 процентов, Петру Порошенко – 25 процентов респондентов.





Опрос проводился 23-24 марта 2021 года, было опрошено 2500 человек, сообщает сайт «Рейтинга».