Как продать льготную квартиру четыре раза? Мастер-класс от многодетных супругов

Источник материала: Onliner

Жажда легких денег толкает людей на безрассудные поступки. Разве можно в здравом уме и твердой памяти верить в то, что продажа одной и той же квартиры несколько раз не закончится сроком? Но отчаянные собственники все еще находятся. Эта история произошла в Кобрине: многодетные родители «продавали» свою льготную двушку всем желающим, собирая щедрый урожай предоплат. Правда, в реальности продавать жилье они не имели права: оно было в собственности банка. Но потенциальным покупателям об этом никто не сообщал. Подробности истории рассказывает «Вечерний Брест».

Работали с 2011 года...

Инициатором схемы была жена. Именно она провернула первые три аферы, получив в качестве предоплаты более 21 тысячи рублей и 2 тысяч долларов. В одном из случаев помог и муж — тогда супруги завладели суммой около 21 тысячи рублей. Вот как было дело. Оригинальную схему семья впервые «откатала» еще в августе 2011 года. Тогда 39-летняя кобринчанка увидела объявление о покупке квартиры и связалась с потенциальным покупателем. 60-летний житель райцентра планировал приобрести жилье для дочери, и женщина предложила ему свою двухкомнатную квартиру. О цене договорились, в качестве предоплаты кобринчанка получила пять тысяч рублей и отдала мужчине ключи от жилья. Его дочь действительно заселилась в квартиру, но прожила там недолго: до 2013 года владелица потратила полученные деньги на личные нужды, сделку купли-продажи не оформила, а девушку в итоге из квартиры выселила.

Затем об этой черной схеме кобринское семейство на несколько лет забыло, но в 2018-м деньги понадобились вновь. Тогда хозяйка разместила объявление о продаже квартиры на одной из интернет-площадок. Покупатель нашелся, оставил залог в две тысячи долларов, но квартиру и деньги назад так и не получил. Кобринчанка всячески затягивала момент оформления сделки, избегала звонков и ссылалась на онкологическое заболевание в качестве «отмазки».

Наконец, в 2020 году владельцы квартиры пошли ва-банк: квартиру они «продали» дважды, получив от двух жительниц райцентра залоги на 16 и 20 с лишним тысяч рублей.

Приговор с учетом смягчающих обстоятельств

Заседание по этому уголовному делу прошло в суде Кобринского района в минувшую пятницу. Женщине следствие инкриминировало ч. 2, 3, 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в крупном размере и в особо крупном размере), ее мужу — ч. 3 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное группой лиц, в крупном размере). В суде супруг свою вину признал полностью, а его жена — лишь частично. Однако часть ущерба супруги все-таки возместили.

Суд принял это в качестве смягчающего обстоятельства и учел также нахождение на иждивении четверых малолетних детей. Однако и вину кобринчан счел доказанной в полном объеме. Инициатору схемы — жене — было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Ее муж получил лишение свободы на срок 2 года 6 месяцев без штрафа, но при этом также — отсрочку наказания сроком на два года в связи с наличием малолетних детей. Также с обвиняемой кобринчанки будет взыскано 2000 рублей денежной компенсации морального вреда в пользу одного из потерпевших. Еще один из несостоявшихся покупателей сможет взыскать деньги в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.