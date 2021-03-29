Источник материала: Tut.by

В Беларуси признан экстремистским телеграм-канал «МотолькоПомоги» — один из самых крупных в белорусском сегменте телеграма.



Источник: республиканский список экстремистских материалов

Решение об этом суд Партизанского района принял еще 23 марта. Но в республиканский список экстремистских материалов канал добавили только сейчас.

Напомним, что 19 марта Следственный комитет вынес постановление о привлечении Антона Мотолько в качестве обвиняемого по уголовному делу. Тогда сообщалось, что в рамках расследования прокурором города Минска было санкционировано постановление о применении в отношении блогера меры пресечения в виде заключения под стражу; в МВД направлены документы для организации его розыска, в том числе межгосударственного, и в компетентные органы переданы материалы о признании телеграм-канала блогера на территории нашей страны экстремистским.

За последнее время ряд региональных и тематических телеграм-каналов и чатов были признаны экстремистскими.

Что за дело против Антона Мотолько?

10 марта Следственный комитет сообщил , что блогер Антон Мотолько причастен к ряду преступлений: массовым беспорядкам (ст. 293 и ст. 342); возбуждению социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности (ч. 3 ст. 130); созданию экстремистского формирования (ч. 1 ст. 3611); действиям, направленным на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь (ч. 3 ст. 361).

Сам Антон Мотолько, который находится за пределами Беларуси, в ответ на это заявил , что «готов ответить за все свои действия перед судом. В новой Беларуси».

Тогда же СК сообщил, что «следователями проводится работа по признанию телеграм-канала Антона Мотолько экстремистским». Отметим, что, согласно последней редакции Закона «О противодействии экстремизму», для признания телеграм-канала «МотолькоПомоги» таковым правоохранительные органы должны обратиться в суд.

На телеграм-канал «МотолькоПомоги» сейчас подписаны свыше 140 тысяч человек.

Что это значит для подписчиков канала?

В Законе РБ «О противодействии экстремизму» говорится, что экстремизм — это деятельность, направленная в том числе на насильственное изменение конституционного строя и (или) территориальной целостности Республики Беларусь; захват или удержание государственной власти неконституционным путем; создание незаконного вооруженного формирования либо осуществление террористической деятельности; организацию и осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды и так далее (полный список можно прочесть здесь ).

Материалы признаются экстремистскими по решению суда. Как правило, решение можно обжаловать в течение 15 дней, после чего тот или иной вид информационной продукции добавляется в республиканский список экстремистских материалов .

Надо ли отписаться от канала? Это личное дело, но можно и не отписываться. Как нам пояснила ранее правозащитница Human Constanta Наста Лойко, подписка не равна хранению.

Однако если вы скачаете себе на телефон или компьютер материалы из канала, признанного экстремистским, это можно расценить как хранение экстремистских материалов.

Также нельзя ставить ссылки, делать репосты из этого телеграм-канала — это будет расцениваться как распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность. За это может грозить административная ответственность согласно ч. 2 ст. 17.11 КоАП Республики Беларусь — штраф в размере от 10 до 50 базовых величин. Также в ч. 2 ст. 17.11 упоминается административный арест. Если вы индивидуальный предприниматель, то штраф составит от 50 до 100 базовых. На юридическое лицо накладывается штраф от 100 до 500 базовых.

Кроме того, во всех случаях, упомянутых во второй части данной статьи, говорится, что у нарушителя будут конфискованы предмет административного правонарушения, а также орудия и средства совершения указанного нарушения. Либо же могут обойтись и без конфискации таких орудий и средств.

Если вы делали из этих сообществ репосты, то лучше удалите. На сайте Human Constanta отмечается , что «если ранее были опубликованы ссылки на канал или любые другие материалы с этого канала, это повлечет за собой административную ответственность».

«Считается, что если на момент признания материала экстремистским он продолжает находиться в публичном доступе, то это тоже распространение», — объясняла нам юрист.