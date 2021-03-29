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В Беларуси признан экстремистским телеграм-канал «МотолькоПомоги»
Источник материала: Tut.by
В Беларуси признан экстремистским телеграм-канал «МотолькоПомоги» — один из самых крупных в белорусском сегменте телеграма.
Решение об этом суд Партизанского района принял еще 23 марта. Но в республиканский список экстремистских материалов канал добавили только сейчас.
Напомним, что 19 марта Следственный комитет
За последнее время ряд региональных и тематических телеграм-каналов и чатов
Что за дело против Антона Мотолько?
10 марта Следственный комитет
Сам Антон Мотолько, который находится за пределами Беларуси, в ответ на это
Тогда же СК сообщил, что «следователями
На телеграм-канал «МотолькоПомоги» сейчас подписаны свыше 140 тысяч человек.
Что это значит для подписчиков канала?
В Законе РБ «О противодействии экстремизму» говорится, что экстремизм — это деятельность, направленная в том числе на насильственное изменение конституционного строя и (или) территориальной целостности Республики Беларусь; захват или удержание государственной власти неконституционным путем; создание незаконного вооруженного формирования либо осуществление террористической деятельности; организацию и осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды и так далее (полный список можно
Материалы признаются экстремистскими по решению суда. Как правило, решение можно обжаловать в течение 15 дней, после чего тот или иной вид информационной продукции добавляется в
Надо ли отписаться от канала? Это личное дело, но можно и не отписываться. Как нам
Однако если вы скачаете себе на телефон или компьютер материалы из канала, признанного экстремистским, это можно расценить как хранение экстремистских материалов.
Также нельзя ставить ссылки, делать репосты из этого телеграм-канала — это будет расцениваться как распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность. За это может грозить административная ответственность согласно
Кроме того, во всех случаях, упомянутых во второй части данной статьи, говорится, что у нарушителя будут конфискованы предмет административного правонарушения, а также орудия и средства совершения указанного нарушения. Либо же могут обойтись и без конфискации таких орудий и средств.
Если вы делали из этих сообществ репосты, то лучше удалите. На сайте Human Constanta
«Считается, что если на момент признания материала экстремистским он продолжает находиться в публичном доступе, то это тоже распространение», —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В республиканский список экстремистких материалов канал добавили только сейчас.
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