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Возле Печерского лесопарка в Могилеве все же построят 15 домов. И на футбольный манеж место остается

29.03.2021 16:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Усадебной застройке на 15 домов возле Печерского лесопарка в Могилеве быть, решили в горисполкоме. Когда — еще вопрос: сроки строительства не определены. И то, что дома будут такими, какими их представили на эскизах для общественного обсуждения, тоже не факт.


Напомним, общественное обсуждение по поводу появления квартала из 15 частных домов — одно- и двухэтажных — в переулке Загородном проходило почти весь февраль. За это время могилевчане писали различные обращения, большинство из которых касалось защиты Печерского лесопарка.

Как пояснили TUT.BY в управлении архитектуры и градостроительства горисполкома, выбранный под проект участок по Генплану подлежит застройке — он не является частью Печерского лесопарка.

При этом для будущих жильцов все равно будут ограничения: разбивать огороды на участках будет нельзя. Точнее, будет запрет на использование минеральных удобрений из-за близости водозабора.

Участков и домов, как и планировалось, будет 15. Но не факт, что дома будут такими же, как на эскизах.



На заседании архитектурно-градостроительного совета обсуждали, что дома могут быть в том числе блокированными (дом, например, может быть разделен на две семьи и иметь два отдельных входа). Это в том числе поможет снизить нагрузку на окружающую среду: у владельцев просто не будет земли, чтобы разбить огород.

Члены совета также высказывались о том, что фасады домов в квартале должны быть однотипными, а это означает, что должен быть один госзаказчик, а участки не должны продаваться с аукциона даже частично, как это планировали ранее. В том числе в этом случае можно будет избежать самовольного строительства.

Как рассказали TUT.BY в управлении архитектуры, проект усадебной застройки, по сути, завершит формирование улицы.


Красным выделена предполагаемая зона застройки. Скриншот презентации с сайта Могилевского горисполкома.

От строительства спортивного объекта здесь тоже не отказываются, и он по-прежнему может быть реализован: площадка-то есть. Напомним, могилевские чиновники более 10 лет мечтают построить в этом микрорайоне крытый футбольный манеж, потому предлагали это как инвестпроект турецким, китайским бизнесменам. Предлагали проект и на утверждение Лукашенко — как план «наведения в Могилеве лоска».

Что касается опасений активистов по поводу возможной застройки Печерского лесопарка, то стройплощадка не будет заходить на его территорию, которую решили сделать особо охраняемой.



Дом же, который УКС Могилева уже начал строить в Загородном переулке, не относится к проекту планируемой усадебной застройки, уточнили в горисполкоме. Как пояснили TUT.BY в управлении капитального строительства, это отдельный проект, связанный с уплотнением застройки и ликвидацией самозахвата земли местными жителями.

 
Теги: Могилев
 
 
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