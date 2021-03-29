Возле Печерского лесопарка в Могилеве все же построят 15 домов. И на футбольный манеж место остается

Источник материала: Tut.by

Усадебной застройке на 15 домов возле Печерского лесопарка в Могилеве быть, решили в горисполкоме. Когда — еще вопрос: сроки строительства не определены. И то, что дома будут такими, какими их представили на эскизах для общественного обсуждения, тоже не факт.





Напомним, общественное обсуждение по поводу появления квартала из 15 частных домов — одно- и двухэтажных — в переулке Загородном проходило почти весь февраль . За это время могилевчане писали различные обращения, большинство из которых касалось защиты Печерского лесопарка.

Как пояснили TUT.BY в управлении архитектуры и градостроительства горисполкома, выбранный под проект участок по Генплану подлежит застройке — он не является частью Печерского лесопарка.

При этом для будущих жильцов все равно будут ограничения: разбивать огороды на участках будет нельзя. Точнее, будет запрет на использование минеральных удобрений из-за близости водозабора.

Участков и домов, как и планировалось, будет 15. Но не факт, что дома будут такими же, как на эскизах.









На заседании архитектурно-градостроительного совета обсуждали, что дома могут быть в том числе блокированными (дом, например, может быть разделен на две семьи и иметь два отдельных входа). Это в том числе поможет снизить нагрузку на окружающую среду: у владельцев просто не будет земли, чтобы разбить огород.

Члены совета также высказывались о том, что фасады домов в квартале должны быть однотипными, а это означает, что должен быть один госзаказчик, а участки не должны продаваться с аукциона даже частично, как это планировали ранее. В том числе в этом случае можно будет избежать самовольного строительства.

Как рассказали TUT.BY в управлении архитектуры, проект усадебной застройки, по сути, завершит формирование улицы.



Красным выделена предполагаемая зона застройки. Скриншот презентации с сайта Могилевского горисполкома.

От строительства спортивного объекта здесь тоже не отказываются, и он по-прежнему может быть реализован: площадка-то есть. Напомним, могилевские чиновники более 10 лет мечтают построить в этом микрорайоне крытый футбольный манеж, потому предлагали это как инвестпроект турецким, китайским бизнесменам. Предлагали проект и на утверждение Лукашенко — как план «наведения в Могилеве лоска».

Что касается опасений активистов по поводу возможной застройки Печерского лесопарка, то стройплощадка не будет заходить на его территорию, которую решили сделать особо охраняемой .









Дом же, который УКС Могилева уже начал строить в Загородном переулке, не относится к проекту планируемой усадебной застройки, уточнили в горисполкоме. Как пояснили TUT.BY в управлении капитального строительства, это отдельный проект, связанный с уплотнением застройки и ликвидацией самозахвата земли местными жителями.