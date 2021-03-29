В экстремистский список внесли два протестных витебских телеграм-канала

По материалам витебского управления ГУБОПиК в список запрещенных попали телегам-каналы «Витебск 97%» и «Чат невероятного Витебска».





Такое решение принял 25 марта суд Железнодорожного района Витебска, сообщает пресс-служба МВД.

«В указанных пабликах неоднократно размещались призывы к повреждению имущества госорганов и граждан, к массовым беспорядкам, хулиганствам, вандализму, сопротивлению милиционерам, а также оскорбляли представителей правоохранительных органов и госслужащих», — говорится в сообщении.

За репост информации из указанных каналов предусмотрена административная ответственность.