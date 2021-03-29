УЕФА прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Роналду

Источник материала: Tut.by

УЕФА выступил с заявлением по поводу незасчитанного гола нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 с Сербией (2:2).





Напомним, в компенсированное время встречи Роналду пробил из пределов штрафной, и один из защитников сборной Сербии ногой вытащил мяч из ворот. Португальцы сигнализировали судье, что мяч пересек линию ворот, однако рефери гол не засчитал. За возмущение решением арбитра Роналду получил желтую карточку. После этого португальский форвард бросил капитанскую повязку на поле.

«Решение об использовании технологии определения голов в европейской квалификации принимает ассоциация-организатор матча. Если принимающая ассоциация планирует использовать систему определения голов, она должна получить письменное согласие от ассоциации команды гостей», — приводит текст заявления УЕФА Reuters.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что после матча судья извинился перед ним.

«Было бы справедливо, если бы гол Роналду был засчитан. Конечно, это не компенсирует тот факт, что мы не были достаточно хороши. Но если мяч в воротах, он должен быть засчитан. Впоследствии арбитр увидел, что произошло, и подошел ко мне, чтобы извиниться за ошибку», — приводит слова Сантуша Eurosport.