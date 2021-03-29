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Фильм российского режиссера впервые возглавил американский прокат. Его показывают и в Минске

29.03.2021 16:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Боевик Ильи Найшуллера «Никто», который сейчас показывают в минских кинотеатрах, возглавил американский прокат, собрав за первый уикенд 6,7 миллионов ​​долларов (17,5 миллионов рублей). Таким образом впервые фильм российского режиссера занял первое место по сборам в прокате США. По подсчетам аналитиков, касса картины должна была составить 2,8 млн долларов, но в итоге сборы превысили прогнозы на 236%.


Кадр из фильма

Согласно студии Universal, это лучший показатель для триллера во время пандемии, превзошедший результат «Дьявола в деталях», который в первые выходные января собрал 4,8 миллионов долларов (12,6 миллионов рублей).

Режиссер Илья Найшуллер также порадовался успехам «Никто» в прокате, но отметил, что еще больше ему нравится реакция зрителей. Режиссер написал:

— Намного больше меня радуют невероятно высокие оценки зрителей — 94% Audience Score (рейтинг зрителей. — Прим. TUT.BY) на сайте RottenTomatoes и A- в Cinemascore. А вот это уже настоящий успех, который в первую очередь подтверждает правильность бесконечного количества решений которые принимались последние три года работы над этим фильмом.

Студия выяснила, что 62% зрителей «Никто» составляют мужчины, а 38% — женщины. 56% зрителей моложе 35, а 44% — старше. В этом плане боевик практически идентичен «Джону Уику 3», аудитория которого также на 63% состоялась из мужчин.

В центре «Никто» — непримечательный мужчина по имени Хич Мэнселл. Он живет обычной жизнью, пока случайно не попадает под прицел местного наркобарона. Спасая женщину от нападения бандитов, Хатч отправляет одного из хулиганов в больницу. Лишь позже он узнает, что тот был братом могущественного гангстера, который теперь хочет отомстить. Но и сам Хич не так прост — в прошлом он убивал по заказу ЦРУ, и жажда насилия просыпается в нем с новой силой.

Когда: уже в кино
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 6 рублей

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Боевик Ильи Найшуллера «Никто», который сейчас показывают в минских кинотеатрах, возглавил американский прокат, собрав за первый уикенд 6,7 миллионов долларов (17,5...
 
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