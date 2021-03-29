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Телеграм-канал Антона Мотолько признан "экстремистским"
Источник материала: Партизан
В Беларуси признан экстремистским тг-канал "МотолькоПомоги" - один из самых крупных в белорусском сегменте телеграмма.
Решение об этом суд Партизанского района Минска принял еще 23 марта. Но в список "экстремистских" материалов, который составляет Министерство информации, канал был добавлен только сейчас, передает
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В Беларуси признан экстремистским тг-канал "МотолькоПомоги" - один из самых крупных в белорусском сегменте телеграмма.
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