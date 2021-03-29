|
Офицера Гомельского гарнизона нашли мертвым в лесу
Источник материала: Партизан
Начальника службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ одной из воинских частей Гомельского гарнизона нашли мертвым в лесу.
По факту смерти офицера начали проверку, сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает
Обстоятельства его смерти выясняет специальная комиссия Минобороны совместно со Следственным комитетом.
Минобороны выразило соболезнования родным и близким умершего военнослужащего и сообщило, что окажет необходимую помощь его семье.
Это не первая смерть в белорусской армии с начала 2021 года:
2 февраля Министерство обороны сообщило о смерти старшего прапорщика, который проходил службу в 72-м объединенном учебном центре в Печах под Борисовом.
25 января на территории подразделения охраны БелАЭС в Островце застрелился 18-летний солдат-срочник Кирилл Стаценко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальника службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ одной из воинских частей Гомельского гарнизона нашли мертвым в лесу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)