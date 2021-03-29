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Офицера Гомельского гарнизона нашли мертвым в лесу

29.03.2021 16:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Начальника службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ одной из воинских частей Гомельского гарнизона нашли мертвым в лесу.

Офицера Гомельского гарнизона нашли мертвым в лесу
По факту смерти офицера начали проверку, сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает svabodа


Обстоятельства его смерти выясняет специальная комиссия Минобороны совместно со Следственным комитетом.

Минобороны выразило соболезнования родным и близким умершего военнослужащего и сообщило, что окажет необходимую помощь его семье.

Это не первая смерть в белорусской армии с начала 2021 года:

2 февраля Министерство обороны сообщило о смерти старшего прапорщика, который проходил службу в 72-м объединенном учебном центре в Печах под Борисовом.

25 января на территории подразделения охраны БелАЭС в Островце застрелился 18-летний солдат-срочник Кирилл Стаценко.
 
 
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Начальника службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ одной из воинских частей Гомельского гарнизона нашли мертвым в лесу.
 
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