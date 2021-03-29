Офицера Гомельского гарнизона нашли мертвым в лесу

svabodа По факту смерти офицера начали проверку, сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает









Обстоятельства его смерти выясняет специальная комиссия Минобороны совместно со Следственным комитетом.





Минобороны выразило соболезнования родным и близким умершего военнослужащего и сообщило, что окажет необходимую помощь его семье.





Это не первая смерть в белорусской армии с начала 2021 года:





2 февраля Министерство обороны сообщило о смерти старшего прапорщика, который проходил службу в 72-м объединенном учебном центре в Печах под Борисовом.





25 января на территории подразделения охраны БелАЭС в Островце застрелился 18-летний солдат-срочник Кирилл Стаценко.