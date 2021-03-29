Игорь Ляшенко: история одной карьеры в белорусской нефтяной отрасли

Заправка Когда с должности генерального директора человек становится заместителем премьер-министра - это воспринимается однозначно в качестве карьерного роста и лифта наверх. А вот как оценивать обратный путь? Об этом пишет телеграм-канал





И. Ляшенко долгое время занимал должность «Гомельского химического завода», а в 2013 г. стал первым заместителем председателя концерна «Белнефтехим».





Дорога наверх ему открылась после скандального ареста и освобождения от должности председателя «Белнефтехима» Игоря Жилина, который был приглашённым руководителем и гражданином России, поэтому своими подходами и действиями не вписывался в принятые правила игры и подходы в поведении.





Став в июле 2014 г. председателем «Белнефтехима» И. Ляшенко никаким образом не выделялся из когорты высокопоставленных чиновников нашей страны: в период его руководства дела в ведомстве были ни хорошо, но и не особо плохо. Каких-либо значимых событий и прорывов не было, но и открытых косяков не наблюдалось.





Тем не менее, стоит отметить, что, когда И. Ляшенко был руководителем концерна, два раза в 2015 и 2017 гг. продлялись сроки модернизации НПЗ. При этом, никому ничего за это не было.





В 2018 г. ушёл со своей должности несменный вице-премьер Владимир Семашко, который курировал белорусскую нефтяную отрасль более десяти лет. Игорь Ляшенко занял его место. Этот факт говорит о том, что он был на хорошем счету и никаких вопросов к нему не было.





Однако все трудности у И. Ляшенко начались именно после занятия поста вице-премьера. На этот период пришлись очень сложные отношения с Российской Федерации в части интеграционных процессов, которые затрагивали в том числе и нефтяной комплекс Беларуси.





То, что у И. Ляшенко начались проблемы, стало очевидно, когда на переговоры по нефти в Сочи с Александром Лукашенко стал летать совершенно иной вице-премьер - Д. Крутой, который курировал в правительстве финансы. И. Ляшенко пропал с экранов, а непрофильный финансовый вице-премьер стал комментировать нефтяные вопросы.





3 марта 2020 г. Игорь Ляшенко был снят со своей должности. И уже пропал окончательно. Его пристроили на тихую работу - представителя «Гомельтранснефть Дружба» в Минске , - и он тихо сидел в своём кабинете в здании «Белнефтехима».





Поговаривают, что причиной опалы было то, что И. Ляшенко на фоне ушедшего в отставку В. Семашко не понравился А. Лукашенко. В. Семашко был явным фаворитом у белорусского правителя, поэтому и пережил на своем пути большое количество премьер-министров.





Лукашенко очень симпатизировал В. Семашко, и последний имел в его глазах большой авторитет: считался «жестким переговорщиком». А вот И. Ляшенко такими достижениями и успехами похвастаться не мог, большим аппаратным весом тоже не обладал. Решить поставленную задачу по компенсации Россией последствий налогового маневра не смог и был заменен на иного.





В общей сложности, И. Ляшенко продержался в кресле вице-премьера полтора года.





Однако, хоть это и было явное падение с пьедестала, но все равно не самый худший вариант. И. Ляшенко успел даже побывать одним из кандидатов на пост генерального директора «Нафтана», однако не прошел согласование в высших эшелонах власти.





Но все равно по итогу И. Ляшенко был реабилитирован в виде того, что в январе 2021 г. назначен генеральным директором «ГродноАзота». Но в его ситуации – это дело стремное. Если оступится в очередной раз, то из системы его выкинут навсегда. А предприятие не из легких.





Идет всеми любимая модернизация. И ее нужно завершить. Цены на минеральные удобрения для колхозов повышать не дают, есть проблемы с расчетами у сельхозпроизводителей.





Недавно сам И. Ляшенко поднял на совещании на заводе вопрос проработки мер на случай введения Евросоюзом санкций в отношении Беларуси. В целом, проблем хватает, поэтому и радостным такое назначение не назовешь. Однако чиновник все еще в кресле. Ему дали еще один шанс.



