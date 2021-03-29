Телеграм-канал Антона Мотолько официально признан экстремистским

Источник материала: Салiдарнасць

Решение об этом суд Партизанского района принял 23 марта.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Антона Мотолько. Блогер ответил на это словами: «Четыре уголовных статьи? Долго же вы их клепали».





Фото Радыё Свабода

Что это значит для подписчиков канала? Объясняет TUT.BY .

От канала можно и не отписываться. Как нам пояснила ранее правозащитница Human Constanta Наста Лойко, подписка не равна хранению.

Однако если вы скачаете себе на телефон или компьютер материалы из канала, признанного экстремистским, это можно расценить как хранение экстремистских материалов.

Также нельзя ставить ссылки, делать репосты из этого телеграм-канала — это будет расцениваться как распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность.

За это может грозить административная ответственность согласно ч. 2 ст. 17.11 КоАП — штраф в размере от 10 до 50 базовых величин. Также в ч. 2 ст. 17.11 упоминается административный арест. Если вы индивидуальный предприниматель, то штраф составит от 50 до 100 базовых. На юридическое лицо накладывается штраф от 100 до 500 базовых.

Кроме того, во всех случаях, упомянутых во второй части данной статьи, говорится, что у нарушителя будут конфискованы предмет административного правонарушения, а также орудия и средства совершения указанного нарушения. Либо же могут обойтись и без конфискации таких орудий и средств.

Если вы делали из этих сообществ репосты, то лучше удалите. На сайте Human Constanta отмечается , что «если ранее были опубликованы ссылки на канал или любые другие материалы с этого канала, это повлечет за собой административную ответственность».

«Считается, что если на момент признания материала экстремистским он продолжает находиться в публичном доступе, то это тоже распространение», — объясняла юрист.