114 человек погибли за минувшие выходные в Мьянме: в стране продолжаются массовые протесты

Источник материала: ОНТ

114 погибших, среди них семеро детей. Таков итог ещё одних кровавых выходных в Мьянме.

Протесты против госпереворота в стране продолжаются уже два месяца. Толпы митингующих в выходные устанавливали импровизированные баррикады. Бросали в военных горящие бутылки и снаряды. В субботу в Мьянме проходил военный парад в честь Дня вооруженных сил. Полиция предупредила демонстрантов о том, что будет открывать огонь на поражение. Но многих это не остановило.

С начала февраля в акциях протеста в Мьянме погибли более 450 человек.

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