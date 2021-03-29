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114 человек погибли за минувшие выходные в Мьянме: в стране продолжаются массовые протесты
Источник материала: ОНТ
114 погибших, среди них семеро детей. Таков итог ещё одних кровавых выходных в Мьянме.
Протесты против госпереворота в стране продолжаются уже два месяца. Толпы митингующих в выходные устанавливали импровизированные баррикады. Бросали в военных горящие бутылки и снаряды. В субботу в Мьянме проходил военный парад в честь Дня вооруженных сил. Полиция предупредила демонстрантов о том, что будет открывать огонь на поражение. Но многих это не остановило.
С начала февраля в акциях протеста в Мьянме погибли более 450 человек.
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114 погибших, среди них семеро детей. Таков итог ещё одних кровавых выходных в Мьянме. Протесты против госпереворота в стране продолжаются уже два месяца. Толпы...
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