Даже он худеет к лету! Кот, качающий пресс, попал на видео и рассмешил соцсети

Источник материала: ОНТ

До лета – всего два месяца, а теплая погода уже наступает. Поэтому пора бы уже задуматься о фигуре, если вы этого еще не сделали. Возьмите хотя бы пример с этого кота! Ему даже спортзал не нужен. Закинул лапки на автомобиль – и погнал качать пресс.

Ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров в Instagram. Комментаторы восхитились котом, посмеялись, но пришли к выводу, что все-таки он занимается не тем, чем мы думаем: «Ахахаха, даже кот худеет к лету, а я нет», «Это очень смешно, но он, скорее всего, просто вылизывает своё пузико», «Лол, кот, наверное, такой: "Ну, ничего, сейчас подкачаюсь и точно поймаю эту мышь"», «Так смешно положил лапки на машину».

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