Сборная Беларуси по художественной гимнастике завоевала четыре награды на этапе Кубка мира

Источник материала: ОНТ

Четыре награды завоевала сборная Беларуси по художественной гимнастике на первом в сезоне этапе Кубка мира, соревнования завершились в Софии. Три серебряные медали принесли команде воскресные финалы в отдельных видах.

В композиции с обручем ярко проявила себя Анастасия Салос. Белоруска совсем немного уступила победительнице из Болгарии Боряне Калейн. Также серебро у нашей гимнастки в упражнении с лентой. Алина Горносько стала второй в композиции с мячом. Серебряная оценка – 25.850 балла. Больше у израильтянки Линой Ашрам. Напомню, Горносько также завоевала бронзовую медаль в многоборье. Впереди у гимнасток – второй этап Кубка мира: с 16 по 18 апреля он пройдет в Ташкенте.

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