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Исполком СНГ планирует активизировать сотрудничество с Евразийской экономической комиссией
Источник материала: ОНТ
Исполком Содружества Независимых государств активизирует взаимодействие с Евразийской экономической комиссией.
Об этом заявлено сегодня в Минске – в исполкоме СНГ обсуждали подготовку к встрече министров иностранных дел, которая впервые за долгое время пройдет в очном формате.
Также сегодня в исполкоме Содружества одобрили Дорожную карту сотрудничества. Она включает в себя более 40 задач, направленных на углубление взаимодействия в экономике, политике, гуманитарной сфере и безопасности.
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Исполком Содружества Независимых государств активизирует взаимодействие с Евразийской экономической комиссией. Об этом заявлено сегодня в Минске – в исполкоме...
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