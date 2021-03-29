Исполком СНГ планирует активизировать сотрудничество с Евразийской экономической комиссией

Источник материала: ОНТ

Исполком Содружества Независимых государств активизирует взаимодействие с Евразийской экономической комиссией.





Об этом заявлено сегодня в Минске – в исполкоме СНГ обсуждали подготовку к встрече министров иностранных дел, которая впервые за долгое время пройдет в очном формате.

Также сегодня в исполкоме Содружества одобрили Дорожную карту сотрудничества. Она включает в себя более 40 задач, направленных на углубление взаимодействия в экономике, политике, гуманитарной сфере и безопасности.

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