Ксения Ситник и не только. Как изменились первые участники детского «Евровидения» от Беларуси

Источник материала: ОНТ

Мы помним их маленькими и улыбчивыми детьми, а сейчас им уже за 20. Как изменились первые представители Беларуси на детском «Евровидении» и чем они занимаются сейчас?

1. Ольга Сацюк. 2003 год

Ольга была первой представительницей Беларуси, которая отправилась на детское «Евровидение». Причем выступила она достаточно удачно, заняв четвертое место с песней «Танцуй». Кстати, Ольга до сих пор продолжает музыкальную карьеру.

2. Егор Волчёк. 2004 год

В 2004 году страну представил мозырянин Егор Волчёк с песней «Спявайце са мною». Там он занял 14 место. Егор также продолжил музыкальную карьеру, участвовал в проекте ОНТ «Академия талантов» и даже в шоу «Хочу к Меладзе».

3. Ксения Ситник. 2005 год

Ксения Ситник – самая узнаваемая участница детского «Евровидения», так как стала первой, кто принес Беларуси победу на международном конкурсе. Ее песню «Мы вместе» может напеть почти каждый белорус. Сейчас Ксении 25 лет и живет она за границей, но периодически приезжает в Беларусь.

4. Андрей Кунец. 2006 год

Андрей Кунец также успешно выступил и принес нашей стране второе место с песней «Новый день». Окончил БГУКИ по специальности «Искусство эстрады».

5. Алексей Жигалкович. 2007 год

Алексей Жигалкович смог повторить успех 2005-го и принес вторую победу нашей стране. Выступал он с песней «С друзьями». Закончил факультет экранных искусств БГУКИ. Занимается съемкой клипов и короткометражек.

Фото: olga_satsiuk , iamzalex, yegor_volchek , ksenia_sitnik

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