ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ксения Ситник и не только. Как изменились первые участники детского «Евровидения» от Беларуси

29.03.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ксения Ситник и не только. Как изменились первые участники детского «Евровидения» от Беларуси

Мы помним их маленькими и улыбчивыми детьми, а сейчас им уже за 20. Как изменились первые представители Беларуси на детском «Евровидении» и чем они занимаются сейчас?

1. Ольга Сацюк. 2003 год

Ольга была первой представительницей Беларуси, которая отправилась на детское «Евровидение». Причем выступила она достаточно удачно, заняв четвертое место с песней «Танцуй». Кстати, Ольга до сих пор продолжает музыкальную карьеру.

2. Егор Волчёк. 2004 год

В 2004 году страну представил мозырянин Егор Волчёк с песней «Спявайце са мною». Там он занял 14 место. Егор также продолжил музыкальную карьеру, участвовал в проекте ОНТ «Академия талантов» и даже в шоу «Хочу к Меладзе».

3. Ксения Ситник. 2005 год

Ксения Ситник – самая узнаваемая участница детского «Евровидения», так как стала первой, кто принес Беларуси победу на международном конкурсе. Ее песню «Мы вместе» может напеть почти каждый белорус. Сейчас Ксении 25 лет и живет она за границей, но периодически приезжает в Беларусь.

4. Андрей Кунец. 2006 год

Андрей Кунец также успешно выступил и принес нашей стране второе место с песней «Новый день». Окончил БГУКИ по специальности «Искусство эстрады».

5. Алексей Жигалкович. 2007 год

Алексей Жигалкович смог повторить успех 2005-го и принес вторую победу нашей стране. Выступал он с песней «С друзьями». Закончил факультет экранных искусств БГУКИ. Занимается съемкой клипов и короткометражек.

Фото: olga_satsiuk, iamzalex, yegor_volchek, ksenia_sitnik 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы помним их маленькими и улыбчивыми детьми, а сейчас им уже за 20. Как изменились первые представители Беларуси на детском «Евровидении» и чем они занимаются...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Справа гонару». Рэктар Кіеўскага ўнівэрсытэту пра пазбаўленьне Лукашэнкі званьня ганаровага доктара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by