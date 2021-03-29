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Беларусь направила в Россию запрос на экстрадицию администратора Telegram-канала из Лиды
Источник материала: ОНТ
Из Беларуси в Генпрокуратуру России направлены документы на экстрадицию 36-летнего администратора Telegram-каналов из Лиды.
В этом году правоохранители инициировали экстрадицию 39-ти обвиняемых. Работа по установлению и задержанию тех, кто совершил преступления в Беларуси и скрылся за ее пределами, продолжается.
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Из Беларуси в Генпрокуратуру России направлены документы на экстрадицию 36-летнего администратора Telegram-каналов из Лиды. В этом году правоохранители инициировали...
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