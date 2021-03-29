Беларусь направила в Россию запрос на экстрадицию администратора Telegram-канала из Лиды

Источник материала: ОНТ

Из Беларуси в Генпрокуратуру России направлены документы на экстрадицию 36-летнего администратора Telegram-каналов из Лиды.





В этом году правоохранители инициировали экстрадицию 39-ти обвиняемых. Работа по установлению и задержанию тех, кто совершил преступления в Беларуси и скрылся за ее пределами, продолжается.

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