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Двое пенсионеров погибли за минувшие сутки из-за пала сухой травы

29.03.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Двое пенсионеров погибли за минувшие сутки из-за пала сухой травы

Сезон палов и первые жертвы. В стране только за сутки на пожаре погибли двое пенсионеров, оба жгли сухую растительность.


В Чашникском районе пожарные обнаружили обгоревшее тело хозяйки подворья. Горели строение и трава в радиусе 300 метров. Спасатели быстро ликвидировали пожар, причину гибели пенсионерки 1937 года рождения устанавливают. Основная версия – неосторожность при сжигании травы.

По этой же причине смертельные травмы получил пенсионер в Чаусском районе, его нашли на участке, у мужчины обгорело 95% тела. Он скончался в больнице.

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Сезон палов и первые жертвы. В стране только за сутки на пожаре погибли двое пенсионеров, оба жгли сухую растительность. В Чашникском районе пожарные обнаружили...
 
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