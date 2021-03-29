Двое пенсионеров погибли за минувшие сутки из-за пала сухой травы

Источник материала: ОНТ

Сезон палов и первые жертвы. В стране только за сутки на пожаре погибли двое пенсионеров, оба жгли сухую растительность.





В Чашникском районе пожарные обнаружили обгоревшее тело хозяйки подворья. Горели строение и трава в радиусе 300 метров. Спасатели быстро ликвидировали пожар, причину гибели пенсионерки 1937 года рождения устанавливают. Основная версия – неосторожность при сжигании травы.

По этой же причине смертельные травмы получил пенсионер в Чаусском районе, его нашли на участке, у мужчины обгорело 95% тела. Он скончался в больнице.

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