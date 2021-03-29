|
Двое пенсионеров погибли за минувшие сутки из-за пала сухой травы
Источник материала: ОНТ
Сезон палов и первые жертвы. В стране только за сутки на пожаре погибли двое пенсионеров, оба жгли сухую растительность.
В Чашникском районе пожарные обнаружили обгоревшее тело хозяйки подворья. Горели строение и трава в радиусе 300 метров. Спасатели быстро ликвидировали пожар, причину гибели пенсионерки 1937 года рождения устанавливают. Основная версия – неосторожность при сжигании травы.
По этой же причине смертельные травмы получил пенсионер в Чаусском районе, его нашли на участке, у мужчины обгорело 95% тела. Он скончался в больнице.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сезон палов и первые жертвы. В стране только за сутки на пожаре погибли двое пенсионеров, оба жгли сухую растительность. В Чашникском районе пожарные обнаружили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)