ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На аукционе продали написанное от руки заявление о приеме на работу Стива Джобса

29.03.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На аукционе продали написанное от руки заявление о приеме на работу Стива Джобса

Аукционным домом Charterfields Auctions на продажу был выставлен документ, который от руки заполнял Стив Джобс. Это было первое заявление будущего главы Apple о приеме на работу. Документ продали за $222 400.

Не уточняется, на какую должность и в какую именно компанию устраивался Джобс. При этом эксперты аукционного дома подтвердили подлинность документа. Заявление было написано в 1973 году – тогда Стив устраивался на первую работу в компанию Atari Inc.

В заявлении будущий глава Apple отметил опыт работы с «калькуляторами и компьютерами», а также особые способности «как цифрового инженера или в области электронных технологий».

Данное заявление появилось на торгах не впервые. В 2018 году документ продали с молотка за $175 000.

Фото: Charterfields Auctions

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аукционным домом Charterfields Auctions на продажу был выставлен документ, который от руки заполнял Стив Джобс. Это было первое заявление будущего главы Apple о приеме на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Справа гонару». Рэктар Кіеўскага ўнівэрсытэту пра пазбаўленьне Лукашэнкі званьня ганаровага доктара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by