На аукционе продали написанное от руки заявление о приеме на работу Стива Джобса

Источник материала: ОНТ

Аукционным домом Charterfields Auctions на продажу был выставлен документ, который от руки заполнял Стив Джобс. Это было первое заявление будущего главы Apple о приеме на работу. Документ продали за $222 400.

Не уточняется, на какую должность и в какую именно компанию устраивался Джобс. При этом эксперты аукционного дома подтвердили подлинность документа. Заявление было написано в 1973 году – тогда Стив устраивался на первую работу в компанию Atari Inc.

В заявлении будущий глава Apple отметил опыт работы с «калькуляторами и компьютерами», а также особые способности «как цифрового инженера или в области электронных технологий».

Данное заявление появилось на торгах не впервые. В 2018 году документ продали с молотка за $175 000.

Фото: Charterfields Auctions

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