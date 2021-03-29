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На аукционе продали написанное от руки заявление о приеме на работу Стива Джобса
Источник материала: ОНТ
Аукционным домом Charterfields Auctions на продажу
Не уточняется, на какую должность и в какую именно компанию устраивался Джобс. При этом эксперты аукционного дома подтвердили подлинность документа. Заявление было написано в 1973 году – тогда Стив устраивался на первую работу в компанию Atari Inc.
В заявлении будущий глава Apple отметил опыт работы с «калькуляторами и компьютерами», а также особые способности «как цифрового инженера или в области электронных технологий».
Данное заявление появилось на торгах не впервые. В 2018 году документ продали с молотка за $175 000.
Фото: Charterfields Auctions
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Аукционным домом Charterfields Auctions на продажу был выставлен документ, который от руки заполнял Стив Джобс. Это было первое заявление будущего главы Apple о приеме на...
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