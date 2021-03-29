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Почему в Индии носят по двое трусов: причина вас ошеломит!
Источник материала: ОНТ
А вы знали, что индийцы не имеют права не мыться в грязной реке и носят 2 пары трусов? Если хотите узнать почему, читайте статью до конца.
Климатические особенности этой страны вынуждают людей постоянно принимать водные процедуры, однако из-за низкого уровня жизни не всем удается поставить в своем жилище ванную или хотя бы душевую кабинку. Поэтому люди довольно часто посещают реку и, чтобы избавиться от грязи и пота, вынуждены купаться в ней. В крупных городах существуют специально оборудованные пляжи, где относительно зажиточные граждане могут принять водные процедуры.
Река Ганг является главным местом омовения многих индусов. Именно здесь собирается рекордное количество жителей страны, чтобы помыться. Под водными процедурами индийские духовные лидеры видят не только очищение тела, но и души. Индиец не имеет права пропустить водные процедуры, так как это может не одобрить социум.
Купание в общественном месте создает и определенные проблемы. Дело в том, что индийские духовные лидеры строго-настрого запрещают людям демонстрировать наготу своего тела. Мужчины могут показывать свои оголенные руки и ноги, в то время как женщины не могут раздеться полностью. Чтобы не нарушить религиозный запрет и решить ряд противоречий, предприимчивые жители Индии придумали гениальный обход всех норм.
Для того чтобы получить возможность купаться вместе с другими людьми, не нарушая запреты, жители Индии стали носить два комплекта нижнего белья. При этом, нижнее белье надевается друг на друга, покрывая тело на все 100%. Базовые трусы шьются в полном соответствии с размером человека, который будет их носить, и больше напоминают классические европейские семейные трусы, в то время как верхние больше похожи на набедренную повязку или бриджи. Верхние трусы берутся побольше, так как они нужны для эстетического и религиозного смысла. Сняв верхние трусы, индиец остается одетым, однако некоторые части его тела открываются для омовения. Именно так и происходят водные процедуры. В таком наряде можно мыться без какого-то стеснения или социального осуждения.
По материалам сайта
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А вы знали, что индийцы не имеют права не мыться в грязной реке и носят 2 пары трусов? Если хотите узнать почему, читайте статью до конца. Климатические особенности...
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