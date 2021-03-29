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Почему в Индии носят по двое трусов: причина вас ошеломит!

29.03.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему в Индии носят по двое трусов: причина вас ошеломит!

А вы знали, что индийцы не имеют права не мыться в грязной реке и носят 2 пары трусов? Если хотите узнать почему, читайте статью до конца.


Климатические особенности этой страны вынуждают людей постоянно принимать водные процедуры, однако из-за низкого уровня жизни не всем удается поставить в своем жилище ванную или хотя бы душевую кабинку. Поэтому люди довольно часто посещают реку и, чтобы избавиться от грязи и пота, вынуждены купаться в ней. В крупных городах существуют специально оборудованные пляжи, где относительно зажиточные граждане могут принять водные процедуры.


Фото: fotokto.ru

Река Ганг является главным местом омовения многих индусов. Именно здесь собирается рекордное количество жителей страны, чтобы помыться. Под водными процедурами индийские духовные лидеры видят не только очищение тела, но и души. Индиец не имеет права пропустить водные процедуры, так как это может не одобрить социум.

Купание в общественном месте создает и определенные проблемы. Дело в том, что индийские духовные лидеры строго-настрого запрещают людям демонстрировать наготу своего тела. Мужчины могут показывать свои оголенные руки и ноги, в то время как женщины не могут раздеться полностью. Чтобы не нарушить религиозный запрет и решить ряд противоречий, предприимчивые жители Индии придумали гениальный обход всех норм.


Фото: bigstockphoto.com

Для того чтобы получить возможность купаться вместе с другими людьми, не нарушая запреты, жители Индии стали носить два комплекта нижнего белья. При этом, нижнее белье надевается друг на друга, покрывая тело на все 100%. Базовые трусы шьются в полном соответствии с размером человека, который будет их носить, и больше напоминают классические европейские семейные трусы, в то время как верхние больше похожи на набедренную повязку или бриджи. Верхние трусы берутся побольше, так как они нужны для эстетического и религиозного смысла. Сняв верхние трусы, индиец остается одетым, однако некоторые части его тела открываются для омовения.  Именно так и происходят водные процедуры. В таком наряде можно мыться без какого-то стеснения или социального осуждения.


Фото: bilettutu.ru

По материалам сайта yaturisto.ru

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А вы знали, что индийцы не имеют права не мыться в грязной реке и носят 2 пары трусов? Если хотите узнать почему, читайте статью до конца. Климатические особенности...
 
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