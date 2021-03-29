В Беларуси создана межведомственная комиссия по предотвращению финансирования террористической деятельности

Источник материала: ОНТ

В Беларуси создана комиссия по предотвращению финансирования террористической деятельности, распространения оружия массового поражения и легализации преступных доходов.





Это будет постоянно действующий межведомственный орган. Руководителем назначен председатель Комитета госконтроля. Помимо предотвращения фактов преступных доходов, комиссия должна осуществлять мониторинг, а также сможет вырабатывать рекомендации и предложения о совершенствовании деятельности госорганов и Администрации ПВТ, проводить национальную оценку рисков, организовывать научно-исследовательскую работу.

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