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Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске

29.03.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске

Самый богатый житель Чехии мультимиллиардер Петр Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске (США).  Воздушное судно, вылетевшее на экскурсию с горнолыжного курорта Tordrillo Mountain Lodge, разбилось возле ледника Кник. Вместе с Келлнером погибли еще четыре человека. Об этом информирует Alaskasnewssource.

Уточняется, что после крушения выжил лишь один человек, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Инцидент расследует комиссия Национального совета по безопасности на транспорте США.

По сведениям Forbes, состояние Петра Келлнера составляет $17,1 миллиарда.

Фото: Pixabay

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Самый богатый житель Чехии мультимиллиардер Петр Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске (США).  Воздушное судно, вылетевшее на экскурсию с горнолыжного...
 
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