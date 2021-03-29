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Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске
Источник материала: ОНТ
Самый богатый житель Чехии мультимиллиардер Петр Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске (США). Воздушное судно, вылетевшее на экскурсию с горнолыжного курорта Tordrillo Mountain Lodge, разбилось возле ледника Кник. Вместе с Келлнером погибли еще четыре человека. Об этом
Уточняется, что после крушения выжил лишь один человек, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Инцидент расследует комиссия Национального совета по безопасности на транспорте США.
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Фото: Pixabay
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Самый богатый житель Чехии мультимиллиардер Петр Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске (США). Воздушное судно, вылетевшее на экскурсию с горнолыжного...
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