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5 фраз, о которых нужно забыть родителям, воспитывая детей

29.03.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 фраз, о которых нужно забыть родителям, воспитывая детей

Некоторые «родительские» фразы передаются из поколения в поколение. Взрослые произносят их, даже не задумываясь о том, какой вред они могут нанести ребенку. Собрали для вас пять популярных реплик мам и пап, которые могут вызвать психологические проблемы у ребенка в будущем. 

«Да я в твоем возрасте 100 раз отжимался!»

Сравнения с кем-либо всегда болезненны для ребенка. Не стоит сравнивать его ни с собой, ни с сыном маминой подруги. Он у вас такой, какой есть. Нужно ценить и принимать все его достоинства и недостатки. Пусть он не умеет отжиматься, зато он отлично играет на музыкальном инструменте. Помогите лучше ребенку узнать и развить его собственные таланты.

«Не ходи туда: это опасно!»

Чрезмерная забота и беспокойство могут только навредить ребенку. Стараясь оградить детей от всех неприятностей, вы вырастите несамостоятельного человека, который всего боится. А еще у него может развиться синдром Питера Пэна. Им страдают люди после 30 лет. Расстройство проявляется такими качествами, как инфантильность, непостоянство, повышенная эмоциональность и безответственность.

«А я тебе говорил!»

Постоянное хвастовство тем, что вы знали исход очередной детской задумки, не принесет ребенку никакой пользы. Вы так стараетесь показать свой авторитет, а на самом деле убиваете у детей желание пробовать что-то новое, экспериментировать и проявлять свою фантазию. 

«Меня так же воспитывали — и ничего, нормальным вырос»

Методы воспитания с каждым поколением заметно трансформируются, и это нормально. То, что раньше было нормой, теперь, возможно, находится под запретом. Гораздо важнее стараться понять потребности вашего ребенка, чем ориентироваться на уже имеющийся алгоритм воспитания. 

«Не ешь это, и так толстый!»

Такой фразой можно заложить комплексы в ребенка на всю жизнь. А еще это низкая самооценка, депрессии и очень много других проблем. Лучше расскажите ребенку о пользе здоровой пищи и покажите на своем примере, а еще лучше вместе займитесь спортом.  

Фото: Pinterest

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Некоторые «родительские» фразы передаются из поколения в поколение. Взрослые произносят их, даже не задумываясь о том, какой вред они могут нанести ребенку....
 
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