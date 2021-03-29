«Цмокі-Мінск» потерпел поражение от «Химок» в Единой лиге ВТБ

Источник материала: ОНТ

Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» потерпел крупное поражение матче Единой лиги ВТБ против «Химок».

Итоговый счет на табло – 65:89 и это уже 9 поражение «Цмоков» подряд. Самым результативным игроком в составе минчан стал защитник Владислав Близнюк (у него 15 очков и три подбора).

Сейчас «Цмоки» замыкают турнирную таблицу (в 19 матчах они одержали только 2 победы). Следующую игру Единой лиги ВТБ минчане снова проведут на выезде: 4 апреля против «Пармы».

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